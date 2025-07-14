Хоккейный клуб «Трактор» определился с планом подготовки к сезону‑2025/2026

Челябинская команда выйдет позже обычного из отпуска и примет участие лишь в одном турнире

В челябинском «Тракторе» рассказали о том, как и где команда будет готовиться к сезону-2025/2026. Хоккеисты выйдут из отпуска 9 августа, хотя раньше начинали тренироваться уже в первых числах августа. Впервые «черно-белые» выступят только в одном предсезонном турнире — домашнем Кубке губернатора Челябинской области.

Впервые за долгие годы хоккеисты «Трактора» будут готовиться к чемпионату КХЛ в родном городе, не выезжая за его пределы. 9 августа игроки выйдут из отпуска, проведут медосмотр и через день, 11 августа, начнут заниматься «на земле» — общефизической подготовкой. Их первый учебно-тренировочный сбор продлится в Челябинске до 24 августа.

С 25 по 29 августа «черно-белые» примут участие в предсезонном турнире на Кубке губернатора Челябинской области. В нем сыграют «Трактор», «Амур», ХК «Сочи» и «Лада». Второй сбор будет коротким — с 30 августа по 4 сентября, он также пройдет в южноуральской столице.

Отметим, что ранее «Трактор» всегда принимал участие как минимум в двух предсезонных турнирах. Так, например, в прошлом году челябинцы выступили еще на мемориале Виктора Блинова в Омске. Неоднократно «Трактор» выезжал и в соседний Магнитогорск на мемориал Ромазана.

На фото: план подготовки команды к сезону-2025/2026

На фото: а вот так команда готовилась к сезону-2024/2025

Напомним, что регулярный чемпионат КХЛ сезона-2025/2026 стартует матчем за Кубок Открытия. В нем 5 сентября сыграют финалисты Кубка Гагарина — ярославский «Локомотив» и челябинский «Трактор».