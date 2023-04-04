Хоккеисты «Трактора» сыграли вничью в товарищеском матче с «металлургами» из Челябинска

Дружеский поединок с командой ЧТПЗ завершился со счетом 7:7

«Матч был динамичным, а равный счет на табло показывает, что борьба на льду была упорной. Особенно отмечу вратаря сборной ЧТПЗ, который достойно защищал ворота команды. Несмотря на то что в конце матча мы немного поднажали, он не дал нам одержать победу. Благодарю сборную ЧТПЗ за интересную игру. Уверен, положительные эмоции получили все — и спортсмены, и болельщики»,

— рассказал форвард ХК «Трактор» Никита Тертышный.

«ЧТПЗ и „Трактор“ дружат на протяжении многих лет. И встречаемся мы в разных форматах регулярно. Несколько месяцев назад хоккеисты попробовали себя в роли рабочих на ЧТПЗ, сегодня металлурги смогли почувствовать себя игроками КХЛ. Спасибо хоккейному клубу „Трактор“ за теплый прием и возможность получить уроки мастерства от именитых спортсменов»,

— отметил управляющий директор ЧТПЗ Евгений Губанов.

В ледовой арене имени В. К. Белоусова хоккеисты челябинского «Трактора» провели товарищеский матч против сборной Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ). Игра прошла в два периода по 20 минут и завершилась со счетом 7:7. Поддержать металлургов и «черно-белых» пришло 2500 зрителей, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».Главным тренером сборной ЧТПЗ был управляющий директор Евгений Губанов, а «черно-белыми» руководил главный тренер Анвар Гатиятулин. Матч прошел в дружеской атмосфере, но при серьезном соперничестве.Поддержать металлургов и команду «черно-белых» пришли более 2500 зрителей — коллеги и члены семей игроков сборной ЧТПЗ. Для них перед матчем состоялась интерактивная программа с розыгрышем призов и автограф-сессией с участием игроков «Трактора» Владимира Ткачева, Никиты Тертышного, Антона Бурдасова и Максима Шабанова.Добавим, что накануне в Челябинске на благотворительном празднике «Добрый лед» собрали более 400 тысяч рублей с участием хоккеистов «Трактора». Средства пойдут на программы развития и обучения детей с аутизмом.