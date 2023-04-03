В Челябинске прошел благотворительный праздник «Добрый лед», посвященный Дню распространения информации об аутизме, о людях с этим диагнозом, их особенностях и способностях. В массовом катании приняли участие хоккеисты «Трактора» Сергей Телегин, Михаил Котляревский и Михаил Горюнов-Рольгизер, сообщает пресс-служба челябинской команды.
Традиционный сеанс массового катания состоялся в ледовом дворце «Уральская молния». Участников мероприятие ждала яркая и насыщенная праздничная программа. Ребят развлекали детские аниматоры, выступали артисты, а также все желающие приняли участие в керлинге.
Хоккеисты челябинского «Трактора» провели для болельщиков мастер-класс, приняли участие в конкурсах и сделали совместные фотографии. Но самым важным стал сбор средств на программы развития и обучения детей с аутизмом. Организаторы собрали более 400 тысяч рублей, которые позволят оказать необходимую помощь детям с РАС и их семьям.
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