400 тысяч рублей собрали на благотворительном празднике с участием хоккеистов «Трактора»

Мероприятие посвящено Всемирному дню распространения информации об аутизме

В Челябинске прошел благотворительный праздник «Добрый лед», посвященный Дню распространения информации об аутизме, о людях с этим диагнозом, их особенностях и способностях. В массовом катании приняли участие хоккеисты «Трактора» Сергей Телегин, Михаил Котляревский и Михаил Горюнов-Рольгизер, сообщает пресс-служба челябинской команды.Традиционный сеанс массового катания состоялся в ледовом дворце «Уральская молния». Участников мероприятие ждала яркая и насыщенная праздничная программа. Ребят развлекали детские аниматоры, выступали артисты, а также все желающие приняли участие в керлинге.Хоккеисты челябинского «Трактора» провели для болельщиков мастер-класс, приняли участие в конкурсах и сделали совместные фотографии. Но самым важным стал сбор средств на программы развития и обучения детей с аутизмом. Организаторы собрали более 400 тысяч рублей, которые позволят оказать необходимую помощь детям с РАС и их семьям.Добавим, что накануне хоккеисты «Трактора» провели тренировку с юными спортсменами с ментальными особенностями. Кроме того, для детей провели экскурсии по подтрибунному помещению, музею «черно-белых» и вручили памятные подарки.