Хоккейный клуб «Трактор» завершил новогоднюю серию матчей победой над «Сибирью»

Челябинцы выиграли все четыре домашних матча и приблизились к топ-4 команд на «Востоке»

Хоккеисты челябинского «Трактора» набрали максимум очков в домашней новогодней серии матчей в чемпионате КХЛ. Подопечные Евгения Корешкова в 2026-м году одержали 4 победы в 4 матчах. Сегодня, 11 января, «черно-белые» выиграли на своей площадке у «Сибири» со счетом 4:1. У нашей команды дубль оформил Андрей Светлаков, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Яркая и результативная игра Андрея Светлакова затмила другие события матча в Челябинске. А ведь были и другие заметные персонажи. Взять хотя бы Марка Родионова. 19-летний защитник «Трактора» проводил свой дебютный матч в КХЛ. Забегая вперед скажем, что времени на льду он провел немного. Грубых ошибок не совершил, а еще запомнился хлестким кистевым броском в первой же смене. Жаль только, что голкипер «Сибири» Антон Красоткин не дал отличиться молодому дарованию «черно-белых».

То, что не удалось Родионову, мастерски сделал Андрей Светлаков. В следующей атаке форвард «Трактора» примерно с такой же дистанции отправил шайбу в ворота соперников. Он избавился от опеки защитника, выкатился на удобную позицию и неотразимо бросил в угол ворот — 1:0.

В целом, первая 20-минутка оказалась на богатой на события. «Трактор» владел игровым преимуществом, а «Сибирь» безуспешно пыталась наладить игру в атаке. За весь период гости, по сути, не создали ни одного голевого момента у ворот оппонента. Надо отдать должное обороне челябинцев — она действовала без сбоев.

Чуть веселее пошла игра во втором отрезке матча. А начался он с убойного момента, в котором должен был забивать Михаил Горюнов-Рольгизер. Нападающий «Трактора» едва не замкнул прострел на дальней штанге, однако вратарь сибиряков успел переместиться и закрыть пустой угол ворот. Пару минут спустя гости выровняли положение. Классно сыграл защитник Даниил Валитов: на замахе ушел от оппонента, сместился вправо и хлестко бросил — 1:1.

Хозяевам льда понадобилось три минуты, чтобы вернуть свое. И вновь в центре внимания оказался Андрей Светлаков. Форвард «Трактора» после передачи Григория Дронова был точен — 2:1. В концовке периода челябинцы могли увеличивать преимущество: с близкого расстояния после хитрого паса Кравцова бросал Джошуа Ливо. Вратарь «Сибири» оказался на высоте.

«Трактор» хоть и контролировал ход матча, не давая сопернику активизировать свои действия в атаке, но преимущество было шаткое. Одна ошибка могла свести на «нет» все усилия команды. В третьем периоде хозяевам важно было укрепить преимущество, но сделать это не удавалось. В середине периода «черно-белые» получили прекрасную возможность увеличить отрыв в счете. В большинстве они дважды были близки к этому, чего только стоит бросок с «пятака» от Александра Кадейкина...

Все точки над «i» в этом матче расставил Виталий Кравцов. За 6 минут до финальной сирены он точным броском завершил позиционную атаку «Трактора» и сделал счет 3:1. Сибиряки уже и не думали оказывать сопротивление, для них после пропущенной шайбы все стало ясно.

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 11 января. «Трактор» (Челябинск) — «Сибирь» (Новосибирск) — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Андрей Светлаков (Андрей Прибыльский, Сергей Телегин), 08:49 (5×5).

1:1 — Даниил Валитов (Егор Аланов), 31:35 (5×5).

2:1 — Андрей Светлаков (Григорий Дронов, Василий Глотов), 34:27 (5×5).

3:1 — Виталий Кравцов (Михаил Григоренко, Джошуа Ливо), 53:52 (5×5).

4:1 — Василий Глотов (Логан Дэй), 58:10 (пв).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Андрей Светлаков («Трактор»)

Главный герой матча: оформил дубль и помог своей команде одержать четвертую победу кряду.

Антон Красоткин («Сибирь»)

Сыграл здорово и надежно, совершил несколько эффектных спасений. В итоге у него 32 сэйва. Во многом благодаря ему «Сибирь» держалась до конца и имела шанс на камбэк.

Сергей Мыльников («Трактор»)

Провел хороший матч, без грубых ошибок. Но признаем честно: соперники не заставили трудиться в поте лица голкипера челябинского клуба.

«Трактор» набрал максимум очков в домашней новогодней серии матчей и приблизился к топ-4 команд в Восточной конференции. Ему теперь предстоит побороться с «Автомобилистом» за четвертую позицию, которая дает преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф. Именно с командой из Екатеринбурга «черно-белые» проведут свой следующий матч. Она состоится 14 января в столице Урала.

Фото: пресс-служба ХК «Трактор» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).