Челябинский «Трактор» набрал максимум очков в домашней серии матчей в 2026 году

Хоккеисты «черно-белых» провели 4 матча, в которых одержали 4 победы

Хоккеисты челябинского «Трактора» успешно провели новогоднюю серию матчей на родном льду, одержав четыре победы в четырех матчах. Сегодня, 11 января, «черно-белые» одержали победу над «Сибирью» и приблизились к группе лидеров на «Востоке» в чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков еще в конце 2025 года заверил, что в скором времени игра его подопечных изменится в лучшую сторону и все мы «увидим другую команду». Его слова не разошлись с делом: В 2026 году «Трактор» набрал максимум очков в новогодней серии матчей.

Наша команда одержала 4 победы в 4 матчах. Фиксируем результаты:

4 января. «Трактор» — «Динамо» (Минск) — 5:4

6 января. «Трактор» — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:1

9 января. «Трактор» — «Амур» (Хабаровск) — 4:2

11 января. «Трактор» — «Сибирь» (Новосибирск) — 4:1

Напомним, что сегодня, 11 января, челябинский клуб на своем льду уверенно выиграл у «Сибири» со счетом 4:1. Впереди у «Трактора» принципиальный матч с «Автомобилистом». Эта игра состоится 14 января в Екатеринбурге.