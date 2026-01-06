Хоккейный клуб «Трактор» выиграл пятую серию Уральского дерби у «Автомобилиста»

Челябинцы одержали победу на своей площадке со счетом 3:1

Челябинский «Трактор» выиграл уральское дерби у «Автомобилиста». Наша команда победила со счетом 3:1, показав при этом хорошую игру. Одним из главных героев матча стал голкипер «черно-белых» Сергей Мыльников. Наш вратарь «подтащил» команду, совершив несколько эффектных сэйвов. Как сыграли наши парни на арене «Трактор» — в фоторепортаже нашего корреспондента Дмитрия Сопильняка.





Матч 6 января стал юбилейным, пятым, в текущем сезоне. Свердловчане стали для челябинцев настоящей проблемой — три из четырех побед в противостояниях у них. Однако сегодня «черно-белые» совершили реванш и прервали неудачную серию.

Первый период остался за челябинцами. Несмотря на то, что реализовать первое большинство не удалось, под самый занавес двадцатиминутки «Трактор» все же открыл счет. Свою первую шайбу за новую команду забросил Максим Джиошвили, удачно подправив в створ ворот бросок партнера.





Во втором периоде инициативу перехватили гости, но «Трактор» сумел удержать преимущество и даже увеличить его. Сначала Джошуа Ливо мастерски реализовал длительное большинство, но почти сразу после этого «Автомобилист» сократил отрыв, мастерски реализовав выход «один на один».





Заключительная треть матча прошла в жесткой борьбе и под большим давлением со стороны екатеринбуржцев. Гости шли в атаку, создавая несколько опасных моментов у ворот Сергея Мыльникова, но голкипер «Трактора» сыграл безупречно. Решающую точку в матче поставили челябинцы, забросив шайбу в пустые ворота, когда соперник в конце матча играл с шестым полевым.



