Хоккейный клуб «Трактор» выиграл у «Амура» и приблизился к группе лидеров «Востока»

Челябинцы набирают очки в семи матчах подряд в чемпионате КХЛ

Хоккеисты челябинского «Трактора» в седьмом матче кряду набирают очки в чемпионате КХЛ. Сегодня, 9 января, «черно-белые» одержали победу в домашнем поединке над хабаровским «Амуром» со счетом 4:2. Подопечные Евгения Корешкова вплотную приблизились к занимающему 4-е место в турнирной таблице «Автомобилисту» из Екатеринбурга, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В этом сезоне команды уже встречались между собой в арене «Трактор» — 20 ноября «тигры» одержали неожиданную победу со счетом 6:4. Но наша команда в то время переживала глубочайший кризис. Придавать значение тому поединку вряд ли стоило, но реваншистские настроение могли иметь место. Нужны были очки и дальневосточному клубу, который перед этой встречей замыкал восьмерку сильнейших на «Востоке».

«Трактор», разумеется, превосходил соперника в классе. Поэтому и нет ничего удивительного в том, что именно «черно-белые» большую часть матча владели игровым преимуществом. «Амур» уповал на то, чтобы ловить соперника на ошибках и при игре в контратаках. Надо отдать должное гостям, они выжимали максимум из своих возможностей, выполняя тактический план на все сто процентов.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Открыл счет в матче Джошуа Ливо. Лучший снайпер «черно-белых» замкнул с центра передачу от Михаила Григоренко. Гости еще в первом периоде выровняли положение благодаря точному броску Алекса Броадхерста.

Вторая 20-минутка матча получилась не столь богатой на события. Команды хоть и создавали неплохие подходы к чужим владениям, но голевых моментов было немного. Запомнились разве что два события. В первом из них «черно-белые» вышли вперед. Не обошлось без удачи: шайба после передачи Джошуа Ливо коснулась защитника хабаровчан и заползла в створ ворот — 2:1.

Хоккеисты «Амура», надо отдать им должное, попытались исправить ход матча: добавили в движении, лучше стали проводить позиционные атаки, старались действовать с позиции силы, включая активный прессинг. И в одном из моментов были близки к тому, чтобы сравнять счет. Но попали в штангу.

В заключительной 20-минутке матча все встало на свои места после того, как «черно-белые» оформили «дуплет». Ближе к середине третьего периода сначала забросил шайбу Михаил Григоренко, затем спустя полминуты Андрей Светлаков. Так счет стал 4:1...

По сути, игра была сделана. Хабаровчане забили-таки еще один гол, но он уже не мог повлиять на исход поединка. В итоге 4:2 — победа нашей команды!

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 9 января. «Трактор» (Челябинск) — «Амур» (Хабаровск) — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1).

Шайбы забросили:

1:0 — Джошуа Ливо (Михаил Григоренко, Андрей Прибыльский), 09:55 (5×5).

1:1 — Алекс Броадхерст (Алексей Соловьев, Артем Шварев), 15:31 (5×5).

2:1 — Джошуа Ливо, 25:23 (5×5).

3:1 — Михаил Григоренко (Григорий Дронов, Егор Коршков), 48:09 (5×4).

4:1 — Андрей Светлаков (Сергей Телегин, Максим Джиошвили), 48:39 (5×5).

4:2 — Александр Филатьев (Ярослав Дыбленко, Кирилл Слепец), 54:10 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Джошуа Ливо («Трактор»)

Оформил дубль, хотя вторая его шайба стала «лаки». Но подтвердил статус лучшего снайпера «Трактора», сделав нужное дело еще на экваторе встречи.

Михаил Григоренко («Трактор»)

Забил гол, сделал результативную передачу. Хотя мог оформлять хет-трик, у него было как минимум четыре возможности забить.

Алекс Броадхест («Амур»)

Забросил единственную шайбу у хабаровчан. Ну и в целом, был активен.

У «Трактора» впереди заключительный матч новогодней серии матчей. Послезавтра, 11 января, «черно-белые» примут на своей площадке «Сибирь».

Фото: пресс-служба ХК «Трактор» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).