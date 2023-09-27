Хоккейный клуб «Трактор» завершил гостевую серию матчей поражением от «Салавата Юлаева»

Челябинцы проиграли уфимскому клубу в чемпионате КХЛ со счетом 3:5

Хоккеисты челябинского «Трактора» потерпели поражение в чемпионате КХЛ, уступив в гостях «Салавату Юлаеву» со счетом 3:5. Подопечные Анвара Гатиятулина завершили выездное турне, одержав в четырех матчах лишь одну победу. Впереди «черно-белых» ждет домашняя серия из трех матчей, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В предыдущих матчах обе команды не баловали своих болельщиков заброшенными шайбами. Поэтому вряд ли стоило ожидать от них результативной игры. Однако их поединок превзошел ожидания — игра получилась быстрой и зрелищной. И в первую очередь благодаря уфимцам, которые с первых минут задали высокий темп игры.

Уже на первых минутах хозяева льда имели как минимум две реальные возможности открыть счет в матче. Сначала Сергей Шмелев в чужой зоне обокрал шайбу у Ильи Карпухина и тут же бросил — голкипер «черно-белых» Зак Фукале был на месте. В следующей атаке Вячеслав Лещенко опасно бросил низом, щитками вратарь гостей отвел угрозу. Клуб из Башкортостана почувствовал уверенность в себе и провел затяжную позиционную атаку, в ходе которой игроки трижды в упор наносили броски по воротам соперника.

Не прошло и половины периода, а соотношение бросков по воротам для «черно-белых» было угрожающим — 0:8. Впрочем, челябинцам на некоторое время удалось отодвинуть игру от своих ворот. И тут же последовал нелогичный гол — Николая Кулемина оставили в одиночестве, который и открыл счет в матче — 1:0. К счастью, еще до перерыва южноуральцы счет сравняли — трудовой гол в большинстве забил (а точнее, затолкал шайбу в ворота) защитник Виктор Антипин — 1:1.

В дебюте второго периода снова напомнил о себе Александр Шаров. Но не челябинский, а уфимский. В очередной раз челябинцы пропустили гол с «пятака», дав соперникам вагон и маленькую тележку времени на то, чтобы обдумать свои действия, развернуться, а затем бросить по воротам — 2:1.

Спустя пару минут «Трактор» получил возможность сыграть в большинстве. Но вместо того, чтобы сравнять счет, пропустил в меньшинстве. Владислав Ефремов совершил марш-бросок через всю площадку, но сопротивления со стороны защитников челябинцев так и не встретил — 3:1. Тут же уфимцы организовали выход «2 в 1», но Зак Фукале «вытащил», хотя и ценой удаления, сдвинув ворота. Вообще, на канадского голкипера было больно смотреть. Партнеры по команде отдали его на растерзание сопернику.

Удивительно, но челябинцы, с трудом сдерживавшие атаки уфимцев, умудрились забить. Причем, дважды! Сначала Михаил Котляревский, а затем и Александр Рыков забросили по шайбе и сделали счет 3:3, вернув «Трактор» в игру. Все должен был решить третий период.

В заключительном отрезке игры южноуральцы вынуждены были вновь оказаться в роли отыгрывающихся. Первую результативную ошибку в матче совершил Зак Фукале, который не справился с простым броском Николая Кулемина. Тренерский штаб «Трактора» взял запрос на видеопросмотр, посчитав, что мгновением ранее форвард уфимцев оказался в положении вне игры. Увы, судьи констатировали, что взятие ворот было «чистым».

Челябинцы пошли ва-банк, предприняв финальный штурм, который взятием ворот не увенчался. «Трактор» завершает гостевую серию матчей, набрав 3 очка в 4 играх. Впереди у нашей команды три домашних поединка. Первый соперник — московский «Спартак», с которым «черно-белые» сыграют 30 сентября.