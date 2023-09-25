Хоккейный клуб «Трактор» прервал трехматчевую серию поражений в чемпионате КХЛ

Челябинская команда вырвала победу в овертайме у тольяттинской «Лады»

Хоккеисты челябинского «Трактора» прервали серию из трех поражений кряду в чемпионате КХЛ. Сегодня, 25 сентября, «черно-белые» вырвали победу в овертайме у тольяттинской «Лады». Победу челябинцам принес точный бросок форварда Семена Дер-Аргучинцева, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Тренерский штаб «Трактора» не произвел изменений в составе после проигранного матча «Спартаку». Однако сделал незначительные перестановки в звеньях. Так, Артем Шварев поднялся в третью тройку на позицию центфорварда, а Михаил Рольгизер был заявлен 13-м нападающим.

В текущем сезоне «Лада» приучила экспертов и любителей хоккея к тому, что матчи с ее участием не изобилуют какой-то искрометной зрелищностью и обилием голевых моментов. Тольяттинцы берут свое за счет сумасшедшей самоотдачи и борьбой за шайбу на каждом сантиметре площадки. Во многом ее успехи и связаны за счет грамотной организации игры в обороне, а также надежных действий Владислава Подъяпольского на последнем рубеже.

Первый период и прошел в похожем ключе. «Черно-белые», владея преимуществом, старались взломать плотную защиту соперника. Волжане, играя вторым номером, опасно контратаковали. Уже в дебюте челябинцы получили возможность сыграть в большинстве, однако за две минуты не создали ничего опасного у ворот «Лады». Зато в равных составах Никита Сошников опасно выкатывался из-за ворот — голкипер тольяттинцев не позволил себя переиграть.

Хороший (а может быть и лучший) момент для взятия ворот «черно-белые» создали за две минуты до конца периода. Активно действовавшее третье звено зажало соперников в своей зоне. После броска Артема Шварева шайба едва не заползла в ворота волжан.

Второй отрезок матча начался с большинства «Лады», однако волжане реализацией «лишнего» игрока воспользовались бездарно. Более того, хозяева могли и пропустить в меньшинстве. Челябинцы же, выстояв, продолжили давить на ворота соперников. Опасные броски наносили Сошников, Блажиевских, выкатывался на воротах Антипин и Шабанов... Все безрезультатно.

К середине периода игровое и территориальное преимущество гостей было подавляющим. Порой «черно-белых» в равных составах надолго запирали соперника в своей зоне. А затем случился неприятный эпизод, в котором защитник челябинцев Сергей Телегин был наказан 5-минутным штрафом за атаку соперника в область головы. Ценой больших усилий «черно-белые» выстояли в меньшинстве. И даже организовали опасную контратаку, в которой «1 в 0» убегал Егор Фатеев. Увы, голкипер хозяев отвел угрозу.

В дебюте третьего периода отличный голевой момент был у Александра Рыкова. Молодой форвард «черно-белых» оказался по центру ворот, но протолкнуть шайбу в ворота не смог — в очередной раз хозяев спас Подъяпольский.

Челябинцы продолжили играть агрессивно в атаке. Но как-то прямолинейно и предсказуемо. Что касается «Лады», то она, как и ранее, цеплялась за каждую шайбу, старательно и терпеливо отбивалась в обороне и практически не помышляла об атаке. Впрочем, чего стоило ожидать от команды, уступающей в классе?

Основное время матча так и не выявило победителя. «Трактор» не наиграл на «чистую» победу, а «Лада» ее не заслужила. Справедливо, что обе команды заслужили по 1 очку. В овертайме хозяева льда, играя в большинстве, были очень близки к успеху. Андрей Алтыбармакян мощно и сильно бросил — шайба сотрясает перекладину! А в следующей атаке форвард челябинцев Семен Дер-Аргучинцев воспользовался ошибкой соперника, вышел на рандеву с голкипером и протолкнул шайбу ему между щитков — гол!

«Трактор» прерывает серию из трех поражений кряду, вырывая победу у «Лады». Челябинцы были ближе к успеху, больше и чаще угрожали воротам соперника. Однако вряд ли болельщики могут быть удовлетворены такой игрой.

Следующий матч в чемпионате КХЛ челябинцы проведут 27 сентября в Уфе с «Салаватом Юлаевым».