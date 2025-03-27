Хоккейный клуб «Трактор» с поражения стартовал в Кубке Гагарина

Челябинцы неожиданно проиграли на своем льду «Адмиралу» со счетом 4:5

Хоккеисты челябинского «Трактора» потерпели неожиданное домашнее поражение в первом матче Кубка Гагарина, уступив на своем льду дальневосточному «Адмиралу». Сегодня, 27 марта, «черно-белые» с поражения стартовали в турнире — 4:5. Подопечные Бенуа Гру провалили первый период, вынуждены были догонять соперника, но переломить ход поединка так и не смогли, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Прошедший матч еще раз показал, что в чемпионате КХЛ слабых команд нет. Тем более, если они стали участниками плей-офф Кубка Гагарина. Казалось бы, «Трактор» финишировал на первом месте в Восточной конференции, и получил себе «легкого» соперника. Но в играх на выбывание может произойти все, что угодно. И признанные фавориты частенько допускали осечки в первых раундах плей-офф Кубка Гагарина.

Надо было учитывать и еще один фактор. «Трактор» в теперь уже прошедшем регулярном чемпионате КХЛ четыре раза встречался с «Адмиралом». Да, он одержал три победы при одном поражении. Но каждая игра сложилась очень непросто для «черно-белых». Вот так завершились поединки между командами:

Регулярный чемпионат КХЛ. Очные встречи соперников:

09.10.2024. «Трактор» — «Адмирал» — 2:0;

09.11.2024. «Адмирал» — «Трактор» — 4:3 (от);

25.01.2025. «Трактор» — «Адмирал» — 3:2 (бул);

12.02.2025. «Адмирал» — «Трактор» — 1:2.

Начало матча наша команда начала неудачно. И в первую очередь это связано с игрой голкипера «Трактора» Зака Фукале. Один из лидеров команды на протяжении всего сезона показывал мастер-класс, был оплотом надежности и уверенности. Но сегодня что-то в его игре пошло не так. Уже в самом дебюте канадец пропустил шайбу, которую в «регулярке» щелкал как орешки. Открыл счет в матче кистевым броском Александр Шевченко.

А потом «моряки» сделали счет 2:0. И сделали это классно, разыграв трехходовку, которую завершил Шейн Принс. Причем, сделал он примерно с той же позиции, что и его партнер по команде, когда забрасывал первую шайбу. 0:2 — вот вам и ушат холодной воды на головы болельщиков «Трактора», которые полагали, что в первом раунде плей-офф их любимцы проблем не испытают.

Были у хозяев льда и две возможности реализовать большинство. Но ничего путного из них они не извлекли. За результат матча стало тревожно. Складывалось впечатление, что главный тренер Леонид Тамбиев здорово подготовил своих подопечных к противостоянию с лидером «Востока» — лучше изучил слабые и сильные стороны «черно-белых».

Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Началось все с того, что «Адмирал» довел счет до крупного — 0:3. Челябинцы-таки забили гол престижа: партнера по команде вывели на убойную позицию Остапа Сафина, который и стал автором первой заброшенной шайбы «Трактором» в текущем плей-офф. Чуть позже Чарльз Робинсон сократил отставание в счете до минимума — 2:3.

Надежда появилась, но она быстро угасла. Уже минуту спустя гости благодаря усилиям своего лидера Даниила Гутика вновь увеличили преимущество. Мог забивать у «моряков» и Иван Муранов. В какой-то момент показалось, что челябинцы «поплыли» во главе с Бенуа Гру. Хэдкоуч «Трактора» решился на то, чтобы сменить голкипера — место в воротах занял Сергей Мыльников. Но и он не ушел с площадки «сухим».

В третьем периоде челябинцы имели шанс спасти матч... Но они были иллюзорными. «Адмирал» в целом контролировал ход игры. В самой концовке Остап Сафин (он стал лучшим игроком команды в этом матче) подарил болельщикам «черно-белых» надежду, сократив отставание в счете до минимума — 4:5. Увы, спасти игру у наших ребят уже просто не хватило времени.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. Кубок Гагарина. Плей-офф. 1/8 финала. Первый матч.

27 марта. «Трактор» (Челябинск) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:5 (0:2, 2:2, 2:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Александр Шевченко (Иван Муранов, Либор Шулак), 02:17 (5×5).

0:2 — Шэйн Принс (Дмитрий Завгородний, Джек Родуолд), 09:08 (5×5).

0:3 — Егор Петухов (Даниил Гутик, Либор Шулак), 22:28 (5×4).

1:3 — Остап Сафин (Семен Дер-Аргучинцев, Василий Глотов), 27:34 (5×5).

2:3 — Чарльз Робинсон (Григорий Дронов, Логан Дэй), 32:28 (5×5).

2:4 — Даниил Гутик (Степан Старков, Георгий Солянников), 33:31 (5×5).

2:5 — Аркадий Шестаков (Шэйн Принс, Либор Шулак), 45:06 (5×4).

3:5 — Виталий Кравцов (Максим Шабанов, Григорий Дронов), 48:19 (4×3).

4:5 — Остап Сафин (Александр Кадейкин), 59:04 (5×5).

Счет в серии: 0-1.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Либор Шулак («Адмирал»)

Хоть и защитник, но вновь проявил свои результативные акции в атаке. Сделал ассистентский хет-трик. Хотя в обороне и не был безгрешен.

Остап Сафин («Трактор»)

Не имея кубкового опыта, показал себя с лучшей стороны. Стал лучшим в составе «черно-белых». Подтверждением тому — две заброшенные шайбы. Возможно, провел свой лучший матч в составе «Трактора».

Шэйн Принс («Адмирал»)

Забил гол, сделал результативную передачу. Легионер «моряков» сегодня был в порядке.

«Трактор», лидер регулярного чемпионата в Восточной конференции, споткнулся в первом матче на команде, занявшей 8-е место. Но не отчаиваемся и не посыпаем голову пеплом. Важно оперативно сделать выводы из поражения и сделать нужные корректировки в игре. Послезавтра, 29 марта, команды проведут повторный поединок. Мы все еще фавориты в этом противостоянии!

Фото: пресс-служба ХК «Трактор» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).