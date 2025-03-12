Хоккейный клуб «Трактор» при безобразном судействе уступил в гостях «Ак Барсу»

В регулярном чемпионате соперники сыграли серию матчей 2-2, как будет в плей-офф?

Хоккеисты челябинского «Трактора» прервали четырехматчевую победную серию в чемпионате КХЛ. Сегодня, 12 марта, «черно-белые» в гостях с разгромным счетом уступили казанскому «Ак Барсу» — 2:6. Матч запомнился красивым голом-лакроссом в исполнении Максима Шабанова и странным решением арбитра Сергея Кулакова, который в спорной ситуации выписал 5-минутный штраф защитнику «Трактора» Логану Дэю, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Матч «Трактора» с «Ак Барсом» это вдвойне интересно, если учесть, что возглавляет казанский клуб экс-наставник челябинской команды Анвар Гатиятулин. С другой стороны, сложно было рассчитывать на то, что игра между соперниками получится зрелищной и результативной. Уж слишком в закрытый и тягучий хоккей исповедует Анвар Гатиятулин со своими подопечными. В этом сезоне команды больше 5 шайб за матч на двоих в очных встречах не забивали:

16 октября, 2024 г. «Трактор» — «Ак Барс» — 3:1.

28 декабря, 2024 г. «Ак Барс» — «Трактор» — 4:0.

28 февраля, 2025 г. «Трактор» — «Ак Барс» — 3:2.

Нынешняя игра стала исключением из правил. Хотя и начиналась она по знакомым лекалам. В первом периоде минимум голевых моментов, равная и тягучая игра, с большим количеством единоборств в углах и центре площадки. Как результат — унылые нули на табло.

Зато как все изменилось во втором отрезке матча! Открыли счет казанцы после того, как цели достиг бросок Дмитрия Яшкина. Не прошло и трех минут, как они удвоили счет. Это мощно выстрелил от синей линии защитник Митчелл Миллер. 2:0 — и стало очень тревожно. Можно было быть уверенным в том, что «зеленые» сядут в обороне и «засушат» игру.

Однако перестроиться на оборонительную схему игры хозяева льда даже не успели. Помешал им это сделать Максим Шабанов. Лучший бомбардир «Трактора» забил гол-красавец, мастерски исполнив лакросс. А затем «черно-белые» провели классную атаку, разыграв ее как по нотам. В эпизоде здорово разобрался Андрей Светлаков, выдав изумительную передачу на Стивена Кэмпфера — тому оставалось лишь не промахнуться в створ ворот. 2:2 и четыре заброшенных шайбы за пять с половиной минут во втором периоде.

Ну а затем казанцы наказали «Трактор». Максим Шабанов получил 2+2 минуты штрафа за игру высоко поднятой клюшкой. Хозяева льда в большинстве реализовали «лишнего» и снова вышли вперед — 3:2. Лишь после этого игра чуть успокоилась, страсти утихли. Команды, словно сговорившись, взяли паузу как бы давая друг другу понять — все решит третий период.

А начался он с какого-то безумного решения арбитра, который дал аж 5 минут штрафа защитнику «Трактора» Логану Дэю. Он усмотрел в действиях американца «колющий удар клюшкой», хотя тот по-дружески похлопал по спине оппонента. Примерно так же мы делаем, если видим, как человек поперхнулся. Хозяева льда забили в большинстве 5-ю шайбу, интрига в матче умерла. А затем в воротах Зака Фукале оказалась и 6-я.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 12 марта. «Ак Барс» (Казань) — «Трактор» (Челябинск) — 6:2 (0:0, 4:2, 2:0).

1:0 — Дмитрий Яшкин (Митчелл Миллер, Кирилл Семенов), 20:56 (5×5).

2:0 — Митчелл Миллер (Николас Петан), 23:32 (5×4).

2:1 — Максим Шабанов (Никита Коростелев, Логан Дэй), 23:46 (5×5).

2:2 — Стивен Кэмпфер (Андрей Светлаков, Виталий Кравцов), 25:27 (5×5).

3:2 — Артем Галимов (Николас Петан, Митчелл Миллер), 29:58 (5×4).

4:2 — Дмитрий Яшкин (Илья Сафронов, Алексей Марченко), 39:11 (5×5).

5:2 — Александр Барабанов (Николас Петан, Артем Галимов), 45:53 (5×4).

6:2 — Артем Галимов, 51:20 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Сергей Кулаков («Ак Барс»)

Главный герой матча! Превратил игру в фарс после того, как посадил на скамейку аж на 5 минут Логана Дэя за «колющий удар клюшкой». Хотя мы все видели, что американец дружески похлопал игрока по спине. Примерно так же мы делаем, когда человек поперхнулся.

Артем Галимов («Ак Барс»)

Забросил две шайбы, одна из которых оказалась в итоге победной. Записал в свой актив и результативную передачу. А еще именно на нем Логан Дэй заработал 5-минутное удаление.

Митчелл Миллер («Ак Барс»)

Здорово провел первую половину матча, сделав два ассиста и забросив одну шайбу. Да и в обороне в целом преуспел.

Впереди у «черно-белых» последний гостевой поединок регулярного чемпионата — 14 марта наши парни сыграют с «Авангардом», а затем завершат турнир двумя домашними играми.

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс» (Казань).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).