Хоккейный клуб «Трактор» заключил пробный контракт с Егором Рыковым

В активе защитника 66 очков в 354 матчах КХЛ

В челябинском «Тракторе» находится на просмотре защитник Егор Рыков, с которым штаб «черно-белых» заключил пробный контракт. Если хоккеист проявит себя на тренировках и в матчах чемпионата КХЛ, с ним подпишут полноценное соглашение. Воспитанник подмосковного хоккея сыграл более 300 матчей в КХЛ, а в питерском СКА стал обладателем Кубка Гагарина, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

Егору Рыкову 28 лет, дебютировал в КХЛ в сезоне-2015/2016, проведя 10 матчей в составе СКА. Кроме клуба из Санкт-Петербурга, хоккеист защищал цвета ХК «Сочи», ЦСКА, «Адмирала», «Северстали», «Авангарда», «Витязя» и «Лады». Всего в КХЛ он набрал 66 (6 + 60) очков в 354 матчах.

В составе СКА в сезоне-2016/2017 стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина. Нынешний сезон Егор Рыков начал в «Ладе», но договор с ним был расторгнут в середине сентября. За тольяттинскую команду хоккеист провел четыре матча, в которых отметился одной результативной передачей.

Отметим, что в «Тракторе» уже выступает другой хоккеист под фамилией Рыков. Речь идет о воспитаннике клуба Александре. 20-летний форвард в текущем сезоне в 18 матчах набрал 2 (1 + 1) очка в КХЛ.