Хоккейный клуб «Трактор» разгромил астанинский «Барыс» в Челябинске

Челябинцы уверенно победили команду из Казахстана со счетом 6:3

Хоккеисты челябинского «Трактора» уверенно выиграли у астанинского «Барыса» в домашнем матче чемпионата КХЛ — 6:3. Залогом победы стала игра «черно-белых» в первом периоде, в котором они забросили три безответные шайбы, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В текущем сезоне команды уже встречались между собой в Челябинске — 9 октября «черно-белые» пусть и не без проблем, но выиграли у астанинцев в овертайме — 3:2. Да, у ребят в последних матчах игра не идет, но именно они считались фаворитами в новом свидании с «барсами» из Казахстана.

И уже в самом дебюте оглушили соперников резвым стартом. Уже на 17-й секунде хозяева льда открыли счет в матче. Это Джошуа Ливо разобрался в ситуации, и отправил шайбу в сетку ворот «Барыса». Чуть позже «черно-белые» успешно реализовали быструю контратаку.

Реактивные Руслан Агламзянов и Алексей Рыкманов убежали два в один, последний вернул шайбу на «пятак», где Рыков в касание оформил второй гол «Трактора» в матче — 2:0! Но и это было еще не все. Под занавес периода челябинцы реализовали большинство в формате «5×3», а автором заброшенной шайбы стал Джордан Гросс.

В дебюте второго периода подопечные Бенуа Гру довели счет до крупного. Это Василий Глотов в меньшинстве убежал в контратаку и сделал счет 4:0! Казалось бы, на этом можно было бы ставить точку и расходиться. Но нет, «Барыс» вернулся в игру, забросив две шайбы и заставил понервничать челябинских болельщиков.

Впрочем, переживать долго им было не суждено — 8 минут спустя сделал счет 5:2, а затем бурю восторга на трибунах вызвал Ярослав Федосеев. Молодой защитник «черно-белых» в своем втором матче за «Трактор» забросил дебютную шайбу в КХЛ. Шикарная концовка матча для челябинцев и перспективного юного хоккеиста команды! И ее не испортила даже заброшенная казахами шайба в концовке поединка.

«Парни — молодчики, забили много голов! Но мы пропустили три шайбы — это много. Надо работать над этим», — сказал в раздевалке после матча Ярослав Федосеев партнерам по команде.

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 31 октября. «Трактор» (Челябинск) — «Барыс» (Астана) — 6:3 (3:0, 1:1, 2:2)

Шайбы забросили:

1:0 — Джошуа Ливо (Михаил Григоренко, Семен Дер-Аргучинцев), 00:17 (5×5).

2:0 — Александр Рыков (Алексей Рыкманов, Руслан Агламзянов), 08:47 (5×5).

3:0 — Джордан Гросс (Джошуа Ливо, Михаил Григоренко), 16:12 (5×3).

4:0 — Василий Глотов, 22:53 (4×5).

4:1 — Майкл Веккьоне (Райли Уолш, Семен Симонов), 26:52 (5×4).

4:2 — Джейк Масси (Райли Уолш, Семен Симонов), 40:31 (5×5).

5:2 — Владимир Жарков (Джордан Гросс), 48:22 (5×5).

6:2 — Ярослав Федосеев (Егор Коршков), 51:34 (5×5).

6:3 — Тайс Томпсон (Дмитрий Бреус, Адиль Бекетаев), 56:55 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Джошуа Ливо («Трактор»)

Открыл счет в матче уже на 17-й секунде, это было очень важно. Еще заработал балл за результативную передачу.

Джордан Гросс («Трактор»)

Забросил шайбу сам, помог это сделать партнеру по команде. Два балла за матч — круто для игрока его амплуа.

Ярослав Федосеев («Трактор»)

В своем втором матче в КХЛ забросил свою дебютную шайбу. А ведь парню 17 лет! И он, кстати, защитник.

Следующий матч «Трактор» также сыграет на своей площадке — 2 ноября челябинцы принимают «Сибирь».

Фото: пресс-служба ХК «Трактор» и Дмитрий Сопильняк (ИА «Первое областное»).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)