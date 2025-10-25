Хоккейный клуб «Трактор» отыгрался с 1:3 и вырвал победу по буллитам у «Сибири»

Челябинцы не проигрывают в Новосибирске в девяти матчах подряд

Хоккеисты челябинского «Трактора» одержали волевую победу по буллитам над «Сибирью». Подопечные Бенуа Гру уступали в счете со счетом 1:3, однако сравняли счет в концовке третьего периода, сняв вратаря на шестого полевого игрока. Победный буллит реализовал форвард «черно-белых» Василий Глотов. «Трактор» продлил серию без поражений в Новосибирске до девяти матчей, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Челябинский клуб в последних играх не похож на себя: нет игры, плохие результаты. И в Новосибирск отправился без дисквалифицированного Григория Дронова. Кроме того вне состава остался Джошуа Ливо, и от сочетаний, задействованных в предыдущем матче (3:5 от «Автомобилиста»), сохранилась только первая пара защитников.

В первом периоде соперники обменялись «необязательными» голами. Сначала челябинцы не вовремя отправились на смену, и никто не помешал Егору Аланову открыть счет в матче. Впрочем, челябинцы достаточно быстро отыгрались. Причем, сделали это в меньшинстве! Красивейший «пас-накидушку» через всю площадку исполнил Сергей Телегин — Василий Глотов в быстром отрыве был точен — 1:1. Отметим, что ранее хорошую возможность забить упустил Пьеррик Дюбе, шайба после его броска угодила в штангу.

Во втором периоде хозяева забросили две безответные шайбы. Сначала вывел сибиряков вперед Иван Чехович, а затем упрочил преимущество Кирилл Рассказов. В начале третьего периода хозяева без особенных проблем выстояли в меньшинстве, после чего сосредоточились на том, чтоб не допускать ошибок и ожидать их от гостей. Не дождались, зато «черно-белые» сократили разрыв в счете благодаря Михаилу Григоренко.

За три с лишним минуты до окончания основного времени Бенуа Гру заменил Мыльникова на шестого полевого игрока, и Егор Коршков на пятаке подкараулил отскок после дальнего броска Телегина — 3:3! Добившись успеха, гости попытались «дожать» — благо, на действиях хозяев, ушедших в глухую оборону, пропущенные голы никак не сказались.

Первые полторы минуты овертайма новосибирцы вообще практически не касались шайбы, но затем выровняли игру, и даже имели наиболее вероятный шанс остановить секундомер, но Мыльников справился с опасным выходом Владимира Бутузова. А в серии бросков Семен Дер-Аргучинцев и Василий Глотов принесли «Трактору» девятую победу в Новосибирске подряд.

«Мне понравилось, что вратарь дал нам шанс и ребята нашли силы вернуться в игру. Когда заканчиваешь матч в десять человек, это позволяет рассчитывать на отыгрыш. Но мне пришлось посадить семерых игроков, и это не самый лучший рецепт для того, чтобы победить. Отсутствие Ливо — мое решение», — отметил после матча главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 25 октября. «Сибирь» (Новосибирск) — «Трактор» (Челябинск) — 3:4 бул (1:1, 2:0, 0:2, 0:0, 0:1).

Шайбы забросили:

1:0 — Егор Аланов, 04:53 (5×5).

1:1 — Василий Глотов (Сергей Телегин), 13:45 (4×5).

2:1 — Иван Чехович (Сергей Широков, Архип Неколенко), 36:08 (5×5).

3:1 — Кирилл Рассказов (Владимир Бутузов, Илья Лузенков), 38:43 (5×5).

3:2 — Михаил Григоренко (Семен Дер-Аргучинцев), 50:14 (5×5).

3:3 — Егор Коршков (Сергей Телегин, Пьеррик Дюбе), 57:17 (6×5).

3:4 — Василий Глотов, 65:00 (бул).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Василий Глотов («Трактор»)

Сравнял счет в матче, а еще принес клубу победу, реализовав буллит. Был активным, мог забивать больше.

Егор Аланов («Сибирь»)

Забросил шайбу, несколько раз оказывался на ударной позиции.

Сергей Телегин («Трактор»)

Записал на свой счет две результативные передачи. Его пас через всю площадку на Глотова стал украшением матча.

Хоккеисты «Трактора» возвращаются домой, где уже завтра начнут подготовку к домашнему матчу в уральском дерби с «Автомобилистом». Игра состоится 28 октября.

Фото: пресс-служба ХК «Сибирь» (Новосибирск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).