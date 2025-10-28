Хоккейный клуб «Трактор» снова уступил «Автомобилисту» в уральском дерби

Челябинская команда уступила соперникам из Екатеринбурга на своем льду по буллитам

В Континентальной хоккейной лиге завершилась третья серия уральского дерби. Сегодня, 28 октября, в Челябинске «Трактор» второй раз в сезоне уступил «Автомобилисту». Основное время матча и овертайм не выявили победителя (1:1), а в серии буллитов удача улыбнулась соперникам. Автором победной шайбы стал Анатолий Голышев, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В текущем сезоне команды дважды сыграли в Екатеринбурге и обменялись победами (2:0 и 3:5), теперь настало время сыграть в «Царь горы» в Челябинске. И этот день стал большим событием как минимум для трех хоккеистов «Трактора». Во-первых, в заявку «черно-белых» впервые был включен находящийся на пробном контракте Егор Рыков. А во-вторых, вошли в заявку команды хоккеисты «Челмета» Владислав Юсупов и Ярослав Федосеев. Для них это был вообще дебют в КХЛ.

Обескровленный потерями в обороне «Трактор» мог рассчитывать на успех при одном условии — хорошей игре в атаке. Очевидно, что имеющимися ресурсами в защите челябинцы вряд ли могли что-то противопоставить сопернику. Это стало очевидно уже в дебюте игры, когда гости открыли счет в матче. Логан Дэй и Егор Рыков смотрели на то, как Роман Горбунов вошел в зону и почему-то даже не попытались заблокировать его бросок. Хотя Крис Дригер отчасти тоже виноват в пропущенной шайбе, а если быть точнее — не выручил.

Забив гол, «Автомобилист» откатился назад и построил крепкие оборонительные редуты. Хоккеисты «Трактора» безуспешно пытались их взломать. Чуть веселее и агрессивнее в атаке «черно-белые» стали действовать во втором периоде. Они стали чаще угрожать воротам соперника, вот только не хватало удачи или хладнокровия в завершающих стадиях атак.

Впрочем, хоккеисты из Екатеринбурга грамотно действовали вторым номером. И очень опасно контратаковали. Надо сказать большое спасибо Крису Дригеру, который творил чудеса в воротах. Как минимум в трех случаях он спас «Трактор» от гола. А еще два раза выиграл дуэли у форвардов «Автомобилиста», когда те выходили «1 в 0».

В третьей 20-минутке хозяева льда вынуждены были идти вперед большими силами. Но долгое время им никак не удавалось распечатать ворота соперника. Лишь под самый занавес периода они забили-таки долгожданный гол. Шайбу в ворота екатеринбуржцев буквально завезли, а последний точный бросок нанес Михаил Григоренко — 1:1 за три с половиной минуты до конца основного времени матча.

Интересно, что героем игры мог стать молодой форвард «черно-белых» Руслан Агламзянов. В самой концовке у него было два убойных момента, но в первом случае вратарь «Автомобилиста» спас команду, а во втором — уже голкипера спасла перекладина. Гости были ближе к успеху в овертайме, а в буллитах добились-таки своего.

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 28 октября. «Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:2 бул (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Роман Горбунов, 03:40 (5×5).

1:1 — Михаил Григоренко (Семен Дер-Аргучинцев, Джошуа Ливо), 56:29 (5×5).

1:2 — Анатолий Голышев, 65:00.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Роман Горбунов («Автомобилист»)

Самый активный полевой игрок матча. Открыл счет, едва не реализовал выход «1 в 0». Нанес 5 бросков в створ ворот соперника.

Крис Дригер («Трактор»)

Один из героев поединка. В том, что «Трактор» доиграл до овертайма — во многом его заслуга. Совершил несколько эффектных спасений.

Владимир Галкин («Автомобилист»)

Страж ворот екатеринбуржцев также сыграл бесподобно. Много тащил и спасал свою команду от гола.

Фото: пресс-служба ХК «Трактор» (Челябинск) и Дмитрий Сопильняк (ИА «Первое областное»).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).