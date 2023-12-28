Хоккейный клуб «Трактор» заключил контракт с канадским форвардом Джеком Родуолдом

Он перешел в челябинскую команду в результате обмена с «Куньлунем»

Хоккейные клубы «Трактор» и «Куньлунь» произвели обмен, в результате которого состав «черно-белых» пополнил канадский форвард Джек Родуолд. Команда Китая получила за игрока денежную компенсацию. Действующий контракт североамериканца с «черно-белыми» рассчитан до конца сезона-2023/24, сообщает руководство ХК «Трактор».

Контракт Джека Родуолда с ХК «Трактор» рассчитан до 30 апреля 2024 года, то есть до окончания текущего сезона чемпионата КХЛ. Канадский форвард большую часть карьеры провел в Северной Америке. На его счету 255 матчей в АХЛ. Есть у него и небольшой опыт игры в сильнейшей лиге мира — 10 матчей в НХЛ за «Оттаву Сенаторз». Правда, в этих играх хоккеист результативные баллы не набрал.

Кроме того, канадец пробовал свои силы и в европейских хоккейных чемпионатах. Так, в 2020 году он в составе «Оцеларжи Тршинец» стал чемпионом Чехии, а год спустя с «ТПС» выиграл серебряные медали чемпионата Финляндии. Последние два сезона Родуолд провел в КХЛ, выступая за клуб «Куньлунь Ред Стар». За китайский клуб он сыграл 95 матчей и набрал 43 балла.

«Это крупный форвард ростом за 190 см, умеющий играть на „точке“, одинаково полезный в неравных составах, способный создавать моменты и контролировать шайбу. Немаловажно, что Джек уже адаптирован к российскому хоккею и готов попробовать себя в клубе с более высокими задачами», — считает генменеджер ХК «Трактор» Алексей Волков.

Отметим, что Джек Родуолд закрыл в челябинском клубе третью легионерскую позицию. Сделка с «Куньлунем» стала возможной после того, как руководство «черно-белых» произвело обмен с «Торпедо», отправив в нижегородский клуб в обмен на денежную компенсацию защитника Мэдисона Бауи.