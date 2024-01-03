Хоккейный клуб «Трактор» потерпел поражение в уральском дерби

В чемпионате КХЛ челябинцы уступили в гостях «Автомобилисту» со счетом 3:4

Сегодня, 3 января, свой первый матч в наступившем 2024-м году провели в чемпионате КХЛ хоккеисты «Трактора». Челябинский клуб в гостях уступил в уральском дерби «Автомобилисту» из Екатеринбурга со счетом 3:4. У «черно-белых» отметился первой в карьере заброшенной шайбой в КХЛ защитник Александр Щучинов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Очередное уральское дерби стало уже пятым для команд в текущем чемпионате КХЛ. Челябинцы в предыдущих четырех встречах выглядели убедительней — две победы на своей площадке (2:1 и 4:2), а также поражение (1:2) и выигрыш в овертайме (3:2) в Екатеринбурге. Обе команды расположились по соседству в турнирной таблице (по 55 очков, но у «черно-белых» игра в запасе), что придавало матчу дополнительную интригу.

Челябинцы здорово начали поединок, уже в дебюте открыв счет в матче. Автором заброшенной шайбы стал форвард Семен Дер-Аргучинцев. Впрочем, менее чем через минуту хозяева льда отыгрались благодаря усилиям Брукса Мэйсека. И все же стартовый отрезок оказался в пользу «Трактора». В середине периода свою первую шайбу в КХЛ забросил Александр Щучинов, а Александр Шаров увеличил преимущество, здорово сыграв на «пятаке».

Разительно отличался от первого второй отрезок матча. В нем хозяева льда забросили три безответные шайбы. Авторами голов стали все тот же Брукс Мэйсек, Степан Хрипунов и Алексей Макеев.

Казалось, команды продолжат радовать зрителей голами в третьем периоде. Однако сделать это им не удалось. Хотя возможности для взятия ворот были как у хозяев, так и гостей. «Автомобилист» довел дело до победы, грамотно сыграв в обороне.

«Трактор» возвращается домой, где начнет первую в наступившем году домашнюю серию матчей в чемпионате КХЛ. Подопечные Алексея Заварухина сыграют с «Барысом» (5 января), «Локомотивом» (7 января), «Нефтехимиком» (9 января) и «Ак Барсом» (12 января). В прямом эфире игры покажет телеканал ОТВ.

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