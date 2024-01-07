Челябинец Максим Шалунов помог «Локомотиву» выиграть у «Трактора» в чемпионате КХЛ

Форвард ярославского клуба забросил две шайбы в ворота родной команды

Воспитанник челябинского хоккея Максим Шалунов стал героем матча с «Трактором». Форвард «Локомотива» забросил две шайбы и помог своей команде одержать уверенную гостевую победу со счетом 3:1. Гол престижа в концовке матча у южноуральцев забил Максим Шабанов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Первый период можно назвать «войной за территорию». Обе команды предельно внимательно действовали в обороне, предельно плотно играя с оппонентами в средней зоне. Как результат — минимум голевых моментов у ворот соперников. Более того, не так часто бросали по воротам. Чуть активнее играли в первой половине периода хозяева льда, в концовке гости перехватили инициативу.

В дебюте второго периода гости открыли счет в матче. Защитник Андрей Сергеев в нужный момент подключился к атаке по флангу и отдал своевременную передачу в центр на никем не прикрытого Максима Шалунова. Воспитаннику «Трактора» оставалось лишь не промахнуться в пустые ворота — 0:1.

«Трактор» пошел всеми силами вперед. И имел немало возможностей для того, чтобы отыграться. Однако вместо этого снова пропустил в свои ворота. Форвард гостей Александр Полунин нанес точный бросок и увеличил преимущество «железнодорожников» — 0:2. В ответной атаке «черно-белые» организовали хорошую позиционную атаку, которую замыкал Максим Шабанов. Увы, лучший бомбардир челябинцев не смог переиграть голкипера Даниила Исаева.

В концовке периода мог отличиться и Александр Рыков, однако вратарь гостей вновь был на высоте. А затем «красно-белые» забросили еще одну шайбу. И вновь ее автором стал воспитанник челябинского хоккея Максим Шалунов. Он забил «гол в раздевалку» и значительно осложнил «Трактору» задачу переломить ход матча.

Увы, после перерыва характер игры практически не изменился. «Черно-белые» долгое время не могли забить гол престижа. Лишь за 6 минут до финальной сирены они «распечатали» ворота соперника. Большинство реализовал самый активный игрок в составе хозяев Максим Шабанов. Отыграть еще одну шайбу «черно-белым» не удалось.

Следующий поединок «Трактор» сыграет уже послезавтра, 9 января. Подопечным Алексея Заварухина предстоит на своей площадке сразиться с нижнекамским «Нефтехимиком».