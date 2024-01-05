Хоккейный клуб «Трактор» одержал первую домашнюю победу в 2024 году

Челябинцы на своей площадке выиграли у астанинского «Барыса» со счетом 5:1

Сегодня, 5 января, первую домашнюю победу в 2024 году одержали хоккеисты челябинского «Трактора». Подопечные Алексея Заварухина в чемпионате КХЛ уверенно выиграли на своем льду у астанинского «Барыса» со счетом 5:1. Лучшим игроком матча был признан форвард Никита Тертышный, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Команды совсем недавно уже встречались друг с другом, но в 2023 году: 30 декабря в Астане «барсы» разгромили челябинцев со счетом 5:1. Ранее в чемпионате КХЛ они обменялись победами, выиграв на своих площадках 2:0 и 2:1.

Новое свидание соперников вновь получилось боевым и равным, но не богатым на события. Хотя уже пять минут спустя после начала матча хозяева льда открыли счет. Его сотворили два игрока с именем Никита: Тертышный забросил долгожданную для себя шайбу после ювелирной передачи от тезки Сошникова.

Казалось, нас ждет результативный матч с обилием голевых моментов. Не тут-то было! Команды вроде и здорово действовали в атаке, неплохо комбинировали, но все же действовали с оглядкой на оборону. К тому же на последнем рубеже стеной стояли голкиперы Сергей Мыльников и Эдди Паскуале.

Во втором периоде команды обменялись голами. Сначала у гостей здорово подключился к атаке защитник Нельсон Ножье. Но уже в следующей атаке хозяева снова вышли вперед. Первое результативное очко за «черно-белых» набрал защитник Григорий Дронов. Шайбу после его броска отбил вратарь «барсов», а на добивании был точен Александр Шаров — 2:1.

В дебюте третьего периода «Трактор» увеличил отрыв в счете. Первое звено «черно-белых» здорово провело затяжную позиционную атаку, которую завершил точным броском Данил Юртайкин. По результативной передаче на свой счет записали Максим Шабанов и Владимир Ткачев. Не прошло и двух минут, как челябинцы еще раз зажгли красный свет за воротами «барсов»: наброс Альберта Яруллина подкорректировал форвард Виталий Кравцов — 4:1.

По сути, вопрос о победителе в противостоянии был снят. Сложно было предположить, что клуб из Казахстана сможет переломить ход игры. Подопечные Алексея Заварухина уверенно довели дело до победы, забросив еще одну шайбу. И теперь с хорошим настроением начинают подготовку к матчу с «Локомотивом». Этот поединок состоится уже послезавтра, 7 января, в арене «Трактор».