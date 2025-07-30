Хоккейный клуб «Трактор» заключил контракт с американцем Майком Веккионе

В челябинской команде будет выступать еще один форвард из «Херши Беарз»

Челябинский «Трактор» объявил имя еще одного новобранца, им стал американец Майк Веккионе. Он заключил контракт с клубом до конца сезона-2025/2026. Южноуральская команда получила в свое распоряжение еще одно североамериканского хоккеиста из системы клуба «Херши Беарз», который хорошо знаком с главным тренером «Трактора» Бенуа Гру, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Майк Веккионе родился 25 февраля 1993 года в Согасе (США). В сезоне 2016/17 форвард был напрямую вызван из NCAA в НХЛ, где дебютировал за «Филадельфию Флайерз», проведя две встречи. Выступал в системе «летчиков» в АХЛ за «Лихай Вэлли Фантомс». С 2019 года сменил несколько команд в лиге, играя за «Сан Антонио Рэмпейдж», «Колорадо Иглз», а также четыре последних сезона — за «Херши Беарс».

С «медведями» Веккионе два года подряд завоевывал главный трофей Лиги — Кубок Колдера (2023, 2024), а также принял участие в Матче звезд-2023. Одноклубниками Майка были нынешние игроки «Трактора» Логан Дэй и Пьеррик Дюбе.

«В лице Майка Веккионе „Трактор“ получает качественного двустороннего форварда североамериканского стиля. К его сильным сторонам можно отнести катание, игровое мышление и бросок. При своей ориентированности на атаку Майк способен выполнять и сдерживающие функции, являясь по-настоящему универсальным нападающим. Такие хоккеисты всегда являются ядром команд, ставящих перед собой серьезные цели», — отметил генменеджер ХК «Трактор Алексей Волков.

Отметим, что Майк Веккионе станет пятым легионером ХК «Трактор» в сезоне-2025/2026. В команде с прошлого сезона остался защитник Логан Дэй (США), в летнее межсезонье команду пополнили его соотечественники Джордан Гросс, Крис Дригер и Пьеррик Дюбе.