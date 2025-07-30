Челябинский «Трактор» продлил контракт с защитником Андреем Прибыльским

Одностороннее соглашение с ним рассчитано до конца сезона‑2026/2027

Хоккейный клуб «Трактор» заключил новое соглашение с защитником Андреем Прибыльским, которое теперь действует до конца сезона-2026/2027. Экс-игрок московского «Динамо» пополнил ряды челябинской команды по ходу минувшего сезона, сыграл 13 матчей за «черно-белых», но результативными действиями не отметился, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

Андрей Прибыльский стал защитником «Трактора» в конце декабря 2024 года в результате обмена с московским «Динамо». В прошлом сезоне он провел за челябинскую команду лишь 13 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, однако результативными действиями не отметился. В активе «+5» баллов по показателю полезности.

25-летний защитник ранее выступал также за команды «Динамо» из Твери, Красногорска и Санкт-Петербурга. В общей сложности провел в КХЛ 148 матчей, набрал 11 (3 + 8) очков, в ВХЛ на его счету 122 (14 + 25) очка.

Напомним, что ХК «Трактор» в сезоне-2024/2025 стал серебряным призером чемпионата КХЛ. Челябинский клуб вышел в финал Кубка Гагарина, где уступил ярославскому «Локомотиву».