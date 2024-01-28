Хоккейный клуб «Трактор» забросил 17 шайб в трех матчах чемпионата КХЛ

Челябинская команда одержала волевую гостевую победу над «Авангардом» — 5:4

Хоккеисты челябинского «Трактора» выдали сверхрезультативную серию в чемпионате КХЛ. Южноуральская команда в трех последних матчах забросила 17 шайб. Сегодня, 28 января, подопечные Алексея Заварухина снова проявили себя в атаке, выиграв в гостях у омского «Авангарда» со счетом 5:4. Победный гол-красавец забросил форвард челябинцев Максим Шабанов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

После голевой засухи в домашнем матче с «Северсталью» челябинцы выдали результативную серию игр. «Черно-белые» на своей площадке выиграли у ХК «Сочи» (6:1), а затем в гостях — у нижнекамского «Нефтехимика» по буллитам (6:5). В поединке с «Авангардом» подопечные Алексея Заварухина продолжили забивать много и красиво.

Однако начало матча не предвещало голевой серии. Стартовый отрезок челябинцы откровенно «проспали». Уже к середине первого периода наша команда пропустила три безответные шайбы и уступала в счете 0:3. У хозяев отличились Владимир Ткачев, Томаш Юрчо и Дамир Шарипзянов. У «черно-белых» абсолютно не шла игра. Но надо признать, что очень уж мощно и агрессивно в атаке начали встречу «ястребы».

Тем не менее, еще до ухода на перерыв гости нашли в себе силы достойно ответить. Сначала шайба залетела в ворота омичей от конька Сергея Калинина. А затем красивый бросок со средней зоны удался Александру Рыкову. Молодой форвард «трактористов» начинал этот матч в первом звене и отблагодарил тренерский штаб за доверие — 3:2.

Яркий и содержательный хоккей увидели омские зрители и во втором отрезке матча. Игра шла практически без средней зоны. Обилие бросков и голевых моментов было как с одной, так и с другой стороны. Но сначала сравнял счет, реализовав большинство, Никита Сошников. А затем гол-шедевр сотворили Виктор Антипин и Виталий Кравцов. Первый выдал изумительный пас-«парашютик», после которого форварду «Трактора» оставалось лишь не промахнуться в створ ворот — 4:3 в нашу пользу.

Могли «черно-белые» и увеличивать свое преимущество после того, как Михаил Котляревский сделал ювелирный пас на «пятак», где Чарльз Робинсон подправлял шайбу в ворота: она чудом не залетела в «домик» голкиперу омичей.

В дебюте третьего периода снова напомнил о себе лучший бомбардир «ястребов» Рид Буше. Легионер «Авангарда» нанес классный кистевой бросок, отразить который Зак Фукале не смог — 4:4! Командам снова пришлось начинать все сначала.

Игра на некоторое время успокоилась. Но лишь для того, чтобы затем вновь взорваться. Возмутителем спокойствия выступил форвард «Трактора» Максим Шабанов. Хоккеист, получив шайбу за воротами гостей, думал недолго и мастерски исполнил лакросс. Голкипер «ястребов» не успел даже сообразить, как шайба оказалась у него за спиной.

Две минуты спустя Шабанито мог забивать и еще одну шайбу. Однако в ближнем бою не сумел дважды переиграть Андрея Мишурова. Разумеется, хозяева площадки с таким положением вещей мириться не хотели. Они пошли всеми силами вперед. Но скорее «Трактор» мог поймать их на контратаке. Подопечные Алексея Заварухина довели дело до победы — 5:4.

В последних матчах «Трактор» показывает сверхрезультативный хоккей. 3 игры, 17 заброшенных шайб. Сможет ли его остановить в уральском дерби «Автомобилист»? Узнаем 31 января в Челябинске. В прямом эфире поединок покажет телеканал ОТВ. Трансляция будет также доступна на сайте 1obl.tv. Начало — в 19:00.

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