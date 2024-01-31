Ирина Салтыкова снялась в клипе в поддержку хоккейного уральского дерби

В ролике по мотивам фильма «Брат» сыграли роли главные тренеры «Трактора» и «Автомобилиста»

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Хоккейный клуб «Трактор» анонсировал уральское дерби с «Автомобилистом» видеороликом по мотивам фильма «Брат», пригласив для съемок певицу Ирину Салтыкову. Сыграли свои роли в клипе и главные тренеры команд, двоюродные братья Алексей и Николай Заварухины.

В клипе наставник «Трактора» Алексей Заварухин представлен в образе главного героя фильмов «Брат» и «Брат-2» Данилы Багрова. Колоритным в кадре получился и его двоюродный брат Николай, главный тренер «Автомобилиста».

«Это мой двоюродный брат Николай. Он мне вместо родного брата был», — представляет на видео Салтыковой своего брата Алексей Заварухин.

Снялся в видеоролике и защитник «Трактора» Артем Блажиевский. Но его роль эпизодическая — в клип попало несколько его реплик в разговоре с Ириной Салтыковой.

Хоккейное уральское дерби «Трактор» vs «Автомобилист» пройдет сегодня в Челябинске. В текущем чемпионате КХЛ команды уже пять раз встречались друг с другом. Счет в серии — 3-2 в пользу «черно-белых». В прямом эфире матч покажет телеканал ОТВ. Трансляция будет доступна и на сайте 1obl.tv.

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