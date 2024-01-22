Антон Бурдасов принес победу «Трактору» в матче с «Сибирью» в чемпионате КХ

Один из лидеров челябинского клуба забил «свояка» с отрицательного угла

Хоккеисты челябинского «Трактора» сегодня, 22 января, одержали победу в чемпионате КХЛ над новосибирской «Сибирью» со счетом 3:1. Победу «черно-белым» принес хитрый бросок с отрицательного угла Антона Бурдасова. Один из лидеров «Трактора» во втором матче подряд показывает отличную и результативную игру, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Накануне хоккейный клуб «Трактор» разгромил в домашнем поединке ХК «Сочи» со счетом 6:1. Тогда Антон Бурдасов забросил две первые шайбы и предопределил исход поединка. Сегодня он вновь стал одним из героев матча, забив гол хитрющим броском с отрицательного угла. Его точный выстрел стал в итоге решающим.

Обе команды долго раскачивались. В первом периоде они создавали немного возможностей для взятия ворот. Но если от сибиряков можно было ожидать подобного (все-таки они играли в гостях и стремились сдержать натиск хозяев площадки), то челябинцам нужно было что-то придумывать в атаке. За 15 минут игры «черно-белые» нанесли лишь 1 бросок в створ ворот соперника.

«Трактористы» добавили в движении под занавес периода. И были вознаграждены за старания. За минуту до ухода на перерыв они забили, причем дважды. Сначала Семен Дер-Аргучинцев хлестко бросил под перекладину со средней зоны, открыв счет в матче. А затем очередной шедевр сотворил Антон Бурдасов. Получив шайбу за воротами соперника, он нанес хитрющий бросок с отрицательного угла, забив «свояка» — 2:0.

Второй период получился куда зрелищней. Команды провели его на встречных курсах. Вынуждены были взвинчивать темп хоккеисты «Сибири», которым необходимо было отыгрываться. Хозяева приняли эти правила игры и также стали часто угрожать воротам соперника. Но сначала гости отыграли одну шайбу. И в который уже раз в сезоне шайбу забросил воспитанник челябинской школы хоккея. На сей раз огорчил болельщиков «черно-белых» уроженец Коркино Георгий Белоусов.

Удивительно, но эта шайба стала единственной во втором периоде, в котором обе команды не раз могли зажигать красный свет за воротами соперника. А в третьем периоде успокоил зрителей в арене «Трактор» Виталий Кравцов. Благодаря его точному броску «Трактор» увеличил преимущество в счете до двух шайб — 3:1. Гости попытались было спасти матч, но Зак Фукале и оборона челябинцев сыграли безошибочно.

Хоккеисты «Трактора» завершили домашнюю серию из трех матчей и теперь сыграют два поединка на выезде — 26 и 28 января подопечные Алексея Заварухина сыграют в гостях с «Нефтехимиком» и «Авангардом».