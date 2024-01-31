Хоккейный клуб «Трактор» выиграл уральское дерби и завоевал титул «Царь горы»

Челябинская команда победила «Автомобилист» в серии из шести матчей

Хоккеисты челябинского «Трактора» одержали победу над «Автомобилистом» из Екатеринбурга в чемпионате КХЛ по буллитам со счетом 2:1. Челябинский клуб выиграл уральское дерби из шести матчей (4-2) и завоевал неофициальное звание «Царь горы» — титул чемпиона Уральских гор, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На заключительный матч уральского дерби с «Автомобилистом» в состав «черно-белых» вернулся Сергей Телегин, пропускавший матчи в Нижнекамске и Омске. В четвертом звене Егор Попов заменил Владимира Жаркова.

В последних матчах «Трактор» порадовал болельщиков сверхрезультативными матчами: в трех играх подопечные Алексея Заварухина забросили 17 шайб. Однако в этот раз поединок не был богат на голы. Но и одной заброшенной шайбы в основное время матча хватило челябинцам для победы.

На первых минутах встречи хозяева льда благодаря активным действиям в зоне атаки смогли заработать большинство. Хоккеисты «Трактора» создали несколько моментов у ворот Евгения Аликина, но не смогли отличиться. До перерыва команды обменялись игрой в неравных составах, но голкиперы и спецбригады меньшинства сумели отбиться.

На экваторе поединка форвард гостей Стефан Да Коста открыл счет в матче. Челябинцам понадобилось чуть менее шести минут, чтобы восстановить равенство. После отличной передачи красный свет за воротами «Автомобилиста» зажег Максим Шабанов. Для форварда «черно-белых» эта шайба стала 23-й в текущем регулярном чемпионате. Воспитанник «Трактора» повторил рекорд Лукаша Седлака, который был установлен четыре года назад.

В заключительном отрезке матча челябинцы чаще соперника играли в зоне атаки, но не сумели во второй раз в игре огорчить Евгения Аликина. Ничья по итогам 60 минут основного времени. Встреча сначала перешла в овертайм, а потом в серию буллитов, где «Трактору» победу принес точный бросок Владимира Ткачева. Челябинцы — победители серии и обладатели звания «Царь горы».

«Считаю, что получилась кубковая игра — „кость в кость“, много борьбы. Были хорошие моменты. Хотел бы поблагодарить ребят за настрой, за игру. Наверное, не хватило реализации. В овертайме не воспользовались шансами. Буллитная серия — две штанги, и стоит отдать должное вратарю соперника», — подвел итог матчу главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.

Челябинский клуб одержал пятую победу подряд. В следующем матче чемпионата КХЛ «черно-белые» на своей площадке сыграют 3 февраля с казанским «Ак Барсом».