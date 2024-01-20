Хоккейный клуб «Трактор» за один период «уничтожил» соперников из Сочи

Челябинская команда одержала разгромную победу в чемпионате КХЛ

Хоккеисты челябинского «Трактора» одержали разгромную победу над ХК «Сочи» в чемпионате КХЛ со счетом 6:1. Ключевым в исходе матча стал временной отрезок во втором периоде, когда южноуральцы забросили южанам четыре шайбы за пять минут. «Дублем» отметился Антон Бурдасов. Первая заброшенная шайба форвардом челябинского клуба стала для него 200-й в КХЛ, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

В текущем чемпионате КХЛ команды уже встречались друг с другом. «Трактор» под руководством еще Анвара Гатиятулина уступил 21 сентября сочинцам в гостях со счетом 3:4. Но как же много с того времени изменилось. Возглавляет челябинцев уже другой специалист, а игра команды заметно преобразилась.

В состав «Трактора» в этом матче вернулись Сергей Телегин и Сергей Калинин. В роли бэкапа Зака Фукале выступил Вячеслав Бутеец, который заменил Сергея Мыльникова.

Челябинцы начали встречу активно. На седьмой минуте встречи Антон Бурдасов в большинстве открыл счет и вывел «черно-белых» вперед. Для форварда южноуральцев эта шайба стала 200-й в КХЛ. Гости ответили попаданием в штангу, также при игре в формате «5×4».

На старте второй двадцатиминутки южане восстановили равенство на табло усилиями Артура Тянулина. Однако на экваторе периода челябинцы выдали отрезок, где сумели забросить четыре шайбы за 5 минут. Антон Бурдасов, Александр Рыков, Максим Шабанов и Егор Попов сделали преимущество челябинцев комфортным. Егор Попов на закате второй трети поединка забросил пятую шайбу «Трактора».

В заключительном периоде матча Виталий Кравцов завершил отличную комбинацию с участием Семена Дер-Аргучинцева и Сергея Телегина. 6:1 — разгромная победа «Трактора».

Послезавтра, 20 января, подопечные Алексея Заварухина принимают на своем льду новосибирскую «Сибирь».