Хоккейный клуб «Трактор» потерпел поражение от минского «Динамо»

В чемпионате КХЛ челябинская команда уступила со счетом 1:3

Хоккеисты челябинского «Трактора» потерпели поражение в чемпионате КХЛ, уступив в гостях минскому «Динамо». Южноуральская команда после серии ярких матчей необъяснимо плохо сыграла в атаке. Единственную шайбу у «черно-белых» в середине третьего периода забросил в большинстве Виталий Кравцов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Казалось, что челябинская команда на ходу. В последних матчах подопечные Алексея Заварухина показывали яркий и содержательный хоккей. И домашняя победа над казанским «Ак Барсом» убедила в том, что «черно-белые» нашли свою игру. Но поединок в Минске показал, что делать такие выводы еще рано.

Уже в первом периоде стало отчетливо видно, что игра челябинцев «хромает». И если в обороне наша команда худо-бедно справлялась с атаками соперника, то в нападении «черно-белые» абсолютно ничего не показали. Игроки «Трактора» много ошибались в передачах, редко цеплялись за шайбу, с большим трудом преодолевали среднюю зону. Проигрывали сопернику мы и в скорости. И пропущенная шайба в середине периода была логичной и справедливой.

Оставалась надежда, что челябинцы сделают выводы в перерыве матча и выйдут на второй период другой командой. Увы, он стал логичным продолжением первого отрезка игры. Динамовцы продолжали контролировать ход матча, много владели шайбы, наносили броски. И уже в дебюте второго периода увеличили преимущество. На сей раз им удалась быстрая контратака, которую завершил Роман Горбунов.

Лишь изредка «черно-белые» создавали моменты у ворот минчан, но назвать их действительно острыми язык не поворачивался. Скорее, хозяева льда могли довести счет до крупного. Дважды они создали убойные моменты при игре в большинстве, однако Сергей Мыльников спас команду и подарил надежду на то, что в третьем периоде она сможет перевернуть ход матча.

Лишь в заключительном периоде «Трактор» был похож на самого себя. Команда пошла большими силами вперед. Однако в завершающих стадиях атак игроков «черно-белых» подводила неточность. Но замаячил лучик надежды после того, как Виталий Кравцов сократил отставание до минимума. Надо отдать должное и Антону Бурдасову, которому удалось выдать шикарный поперечный пас.

Удивительно, но при не самой яркой игре «черно-белые» имели все шансы спасти матч. Но финальный штурм у Алексея Заварухина не получился. В концовке третьего периода не вовремя удался Семен Дер-Аргучинцев. У челябинцев не хватило времени на то, чтобы отыграться. Вместо этого они пропустили шайбу в пустые ворота.

«Трактор» возвращается в Челябинск. Свой следующий поединок он проведет на родной площадке 17 января. Наша команда в этот день принимает череповецкую «Северсталь».