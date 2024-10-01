Хоккейный клуб «Трактор» взял реванш у «Спартака» за домашнее поражение в КХЛ

Челябинцы выиграли у столичного клуба со счетом 3:2

Хоккеисты челябинского «Трактора» одержали победу по буллитам у московского «Спартака» в чемпионате КХЛ. Они выиграли 3:2, с таким же счетом ранее они уступили соперникам на своем льду. У «черно-белых» 100-е очко в КХЛ набрал защитник Артем Блажиевский, а авторами заброшенных шайб стали Андрей Светлаков и Максим Шабанов, последний из них реализовал и победный буллит, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Первый период прошел в равной борьбе. Ну, разве что небольшое территориальное преимущество было на стороне «Трактора». Челябинцы больше действовали «первым номером», больше проводили позиционные атаки и гости в зоне соперника. Но по голевым моментам было равенство — «красно-белые» проводили быстрые и опасные контратаки. Поэтому и счет 1:1 после первого отрезка матча вполне отражал расклад сил на площадке.

Открыли счет хозяева. В игре при формате «4×4» успех им принесла активность Павла Порядина. Форвард столичного клуба выкатился из-за ворот на «пятак», нанес бросок, а на добивании Иван Морозов был тут как тут — 1:0.

Челябинцы, между тем, на гол уж точно наиграли. В перекладину попал Виталий Кравцов, едва не завершил выход «2 в 1» Чарльз Робинсон, хороший бросок с близкого расстояния наносил Никита Тертышный. И справедливо, что уже в «раздевалку» наша команда забросила шайбу. Сравнял счет Андрей Светлаков, который удачно подставил конек после прострела Стивена Кэмпфера — 1:1.

В дебюте второго периода уже чуть активнее выглядели хозяева. Голевые моменты были у Мартина Ружички и Александра Пашина, опасно бросал с ползоны Павел Порядин. Однако одна из немногих атак «черно-белых» завершилась взятием ворот. Удачно подключился к атаке по левому флангу Артем Блажиевский. Защитник «Трактора» нанес неожиданный бросок с острого угла, а на добивании был тут как-то Макс Шабанов — 2:1 в нашу пользу!

Ответ «Спартака» ждать долго не пришлось. Здорово сыграл Михаил Мальцев. Он из под-защитника нанес неберущийся бросок в «паутину», да еще и с близкого расстояния — 2:2. После этой заброшенной шайбы «красно-белые» прижали гостей к своим воротам. К счастью, Зак Фукале действовал надежно и несколько раз спас команду от гола.

Кстати, в концовке периода «Трактор» едва не повторил фокус первого периода. Он был близок к тому, чтобы снова забить «гол в раздевалку». Дважды классно ассистировал партнерам Виталий Кравцов. Но в одном случае не удалось «прошить» голкипера москвичей Александру Шарову, во втором — Бадди Робинсону.

В высоком темпе прошел и третий период. В первой его половине команды еще продолжали искать счастья в атаке, а во второй стали действовать аккуратней, с оглядкой на собственные тылы. Основное время матча победителя не выявило, остался счет неизменным и после овертайма. Хотя в формате «3×3» чуть ближе были к успеху «черно-белые». Ну а серии буллитов сильнее оказались хоккеисты «Трактора», победная шайба на счету Максима Шабанова.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1 октября. «Спартак» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1).

Шайбы забросили:

1:0 — Иван Морозов (Павел Порядин, Егор Савиков), 12:23 (4×4).

1:1 — Андрей Светлаков (Стивен Кэмпфер, Максим Шабанов), 19:13 (5×5).

1:2 — Максим Шабанов (Артем Блажиевский, Александр Кадейкин), 26:09 (5×5).

2:2 — Михаил Мальцев (Александр Пашин), 31:36 (5×5).

2:3 — Максим Шабанов, 65:00 (бул)

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Максим Шабанов («Трактор»)

Нельзя сказать, что провел выдающуюся игру (мы-то знаем его потенциал!), но набрал 3 (2+1) очка, став героем матча. Автор победного буллита.

Виталий Кравцов («Трактор»)

Результативных очков не набрал, но был очень полезен на льду. Выдал три паса-«конфетки» на партнеров по команде, сам попал в перекладину. Был точен в серии послематчевых буллитов.



Александр Пашин («Спартак»)

Как и в челябинском матче, был очень активен. Заработал на себе удаление, когда «красно-белые» вышли вперед в первом периоде, во втором отрезке сделал результативную передачу на Мальцева.

«Трактор» остается в Москве, ему предстоит сыграть здесь 3 и 10 октября со столичными клубами «Динамо» и ЦСКА. И только после этих поединков вернется в родной город, где 9 октября откроет серию из пяти домашних матчей подряд. Первый соперник — дальневосточный «Адмирал».



Фото: пресс-служба ХК «Спартак»

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

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