Дубль Григория Дронова помог «Трактору» вырвать победу в Москве у «Динамо»

Защитник челябинской команды впервые в КХЛ забросил две шайбы в одном матче

Хоккеисты челябинского «Трактора» одержали непростую победу над столичным «Динамо» в чемпионате КХЛ. В гостевом поединке шикарный матч выдал защитник «черно-белых» Григорий Дронов. Он впервые в карьере оформил «дубль», который помог его команде выиграть у москвичей со счетом 4:1, сообщает корреспондент ИА «Первый областной».

В первом периоде команды на двоих нанесли 21 бросок в створ ворот. Вроде и не так много, но их качество было на высоте! Что ни бросок, то опасность и голевой момент... Удивительно только, как первый период в итоге завершился без заброшенных шайб.

Поначалу активнее выглядели «черно-белые». Прекрасный шанс открыть счет в матче упустил Бадди Робинсон: после прострела с фланга от Данила Юртайкина ему не удалось в упор пробить голкипера Ханту Миску. Были и еще опасные позиционные атаки «черно-белых». Но хозяева выстояли, а затем перешли в контрнаступление.

Им удалась хорошая затяжная атака, в которой клюшку после броска партнера по команде здорово подставлял форвард «бело-голубых». К счастью, шайба в створ ворот не попала. Затем классно выкатывался из-за ворот Максим Джиошвили, прорывался по правому флангу Артем Михеев, в касание бросал после фланговой передачи Никита Гусев. Голкипер «Трактора» Сергей Мыльников трудился в поте лица. Но и он вряд ли мог спасти команду после того, как Макс Комтуа с убойной позиции умудрился не попасть в створ ворот.

Был еще супермомент у «Трактора», когда Никита Тертышный выдал роскошный пас на «пятак» из-за ворот. Александр Кадейкин бросал в касание, но попал в штангу! Вообще, вторая тройка нападения у челябинцев действовала здорово. Именно звено Шабанов — Кадейкин — Тертышный чаще других создавало остроту у ворот «бело-голубых».

Насыщенным на события получился и второй отрезок матча, особенно вторая его половина. Долгожданный гол забили «черно-белые». И сделал это Григорий Дронов, исполнив классный кистевой бросок в «девятку». Но отметим и его партнеров по команде. Им удалось вывести его на убойную позицию — 1:0 в нашу пользу.

Тут же «Трактор» забросил и еще одну шайбу. Виталий Кравцов сделал классный пас на ход Андрею Светлакову. Тот переиграл вратаря, но радоваться было рано. Хозяева сделали запрос на видеопросмотр, который показал, что форвард «Трактора» оказался в офсайде.

В конце периода хозяева сравняли счет. Игорь Ожиганов увидел на «пятаке» освободившегося от опеки партнера по команде — Павел Кудрявцев был точен, сделав счет 1:1. Впрочем, радовались этому голу болельщики «бело-голубых» не долго. В этот день «в огне» был защитник «Трактора» Григорий Дронов. Он исполнил классный бросок спустя полторы минуты, сделав «дубль» — 2:1! Кстати, он стал для него первым в КХЛ.

Высокий градус игре в начале третьего периода еще больше придали Чарльз Робинсон и Кирилл Адамчук. Их боксерский поединок завершился вничью. Хозяева взвинтили темп, бросившись вперед. И дважды было очень горячо у ворот «Трактора». Шикарные моменты не использовали Эрик О’Делл и Никита Гусев. А затем челябинцы провели контратаку, которую точным броском завершил Михаил Котляревский — 3:1!

До финальной сирены оставалось играть еще 8 минут! И это очень много, если исходить из того, как остро действовали обе команды в нападении. Но «Трактор» выстоял, сохранив победный счет. И даже забросил в пустые вороты, когда соперник пошел ва-банк. В игровом эпизоде не пожадничал Максим Шабанов, сделавший передачу на Виталия Кравцова. Тот и установил окончательный счет — 4:1 в нашу пользу!

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 3 октября. «Динамо» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2).

Шайбы забросили:

0:1 — Григорий Дронов (Максим Шабанов, Данил Юртайкин), 30:58 (5×4).

1:1 — Павел Кудрявцев (Игорь Ожиганов, Кирилл Адамчук), 38:24 (5×5).

1:2 — Григорий Дронов (Владимир Ткачев), 39:48 (5×5).

1:3 — Михаил Котляревский (Александр Шаров, Сергей Телегин), 52:06 (5×5).

1:4 — Виталий Кравцов (Максим Шабанов), 59:13 (пв).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Григорий Дронов («Трактор»)

Защитник челябинского клуба впервые в карьере оформил «дубль» в КХЛ. Был заряжен на ворота, мог забивать и больше. Стал героем матча.

Сергей Мыльников («Трактор»)

Доказал, что за позицию «второго номера» в челябинском клубе можно быть спокойным. Провел хороший матч, несколько раз совершил классные сэйвы. Отразил 37 бросков.

Максим Шабанов («Трактор»)

Вновь был заметен, хотя провел и не самый яркий свой матч. Записал на свой счет две результативные передачи.

«Трактору» осталось в Москве завершить гостевую серию матчей поединком со столичным ЦСКА. Эта игра состоится послезавтра, 6 октября. Затем наша команда возвращается в Челябинск, где проведет пять матчей подряд на своей площадке.

Фото: пресс-служба ХК «Динамо» (Москва).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).