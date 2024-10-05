Хоккейный клуб «Трактор» выиграл третий подряд матч в Москве

Челябинская команда завершила выездную серию игр в столице, победив у ЦСКА — 4:0

Хоккеисты челябинского «Трактора» добились максимального результата выездной серии матчей в Москве. Южноуральцы провели три игры и одержали три победы. Сегодня, 5 октября, подопечные Бенуа Гру оказались сильнее столичного ЦСКА, одержав «сухую» победу — 4:0. Автором двух заброшенных шайб стал американец Чарльз Робинсон, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В сегодняшнем матче игроки ЦСКА слишком много удалялись. В общей сложности 14 минут они вынуждены были играть в меньшинстве. Во многом благодаря этому «Трактору» удалось одержать уверенную победу, дважды «черно-белые» реализовали большинство.

Хотя в первом периоде шла в целом равная игра. Лишь под занавес периода «черно-белые» открыли счет, реализовав большинство. Инициативу взял на себя Никита Тертышный. Форвард челябинского клуба нанес разящий кистевой бросок, застав врасплох голкипера армейцев Ивана Просветова.

«Трактор» активно начал и во втором периоде. Уже в его дебюте «черно-белые» создали супермомент, однако броски Илья Карпухина и Виталия Кравцова отразил вратарь. Но и он не смог ничего сделать после того, как Бадди Робинсон здорово сыграл на добивании после броска Юртайкина — 2:0!

Армейцы ответили опасной контратакой, в которой «1 в 0» убегал Виталий Абрамов. Воспитанник «Трактора» переиграть нашего Зака Фукале не смог. Зато экс-защитник ЦСКА Марсель Ибрагимов свою бывшую команду жалеть не стал. В третьем периоде он нанес точный бросок, сделав счет 3:0!

После этой заброшенной шайбы хоккеисты ЦСКА как будто бросили играть. Складывалось впечатление, что они уже не верили в то, что можно спасти матч. «Трактор» мог забивать не одну шайбу, но сделал это однажды. Автором дубля стал Бадди Робинсон.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 5 октября. ЦСКА (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2).

Шайбы забросили:

0:1 — Никита Тертышный (Виталий Кравцов, Владимир Ткачев), 17:45 (5×4).

0:2 — Чарльз Робинсон (Данил Юртайкин, Максим Шабанов), 30:20 (5×5).

0:3 — Марсель Ибрагимов (Владимир Жарков), 46:00 (5×5).

0:4 — Чарльз Робинсон (Григорий Дронов), 52:02 (5×4).

Три лучших игрока (версия ИА «Первое областное»):

Чарльз Робинсон («Трактор»)

Забил два трудовых гола, оформив свой первый «дубль» в сезоне. На льду провел много и «черновой» работы.

Зак Фукале («Трактор»)

Оформил второй «сухарь» в сезоне, сыграв на «0». Можно вспомнить 3-4 момента, когда реально выручил команду, совершив классные спасения.

Никита Тертышный («Трактор»)

Провел матч на хорошем уровне, открыл счет в матче. Вообще стоит отметить активность форварда в последних играх.

Хоккейный клуб «Трактор» успешно провел выездную серию в Москве, добившись максимального результата. Три игры — три победы. Теперь наша команда возвращается в Челябинск, где сыграет пять матчей. Первым соперником «черно-белых» станет «Адмирал» из Владивостока. Игра пройдет 9 октября в арене «Трактор».