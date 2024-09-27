Хоккеисты «Трактора» приземлили «Авангард» в чемпионате КХЛ

Омские «ястребы» потерпели седьмое поражение подряд и опустились на 8-е место

Челябинский «Трактор» одержал уверенную домашнюю победу над омским «Авангардом» со счетом 4:2. Сибиряки потерпели седьмое поражение подряд в чемпионате КХЛ и теперь замыкают восьмерку сильнейших в Восточной конференции. Героем матча стал форвард «черно-белых» Александр Кадейкин, оформивший «дубль». В его активе уже 4 заброшенных шайбы в двух последних матчах, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Главным событием первого периода стал отрезок, когда «Трактор» сумел выстоять в меньшинстве, а затем перешел в контрнаступление. Классно в эпизоде сыграл Владимир Ткачев. Капитан «черно-белых» от синей линии нашел возможность сделать передачу на Алексея Рыкманова. Тот пошел на обострение, а завершал голевой момент точным броском все тот же Ткачев — 1:0.

«Авангард» не смирился с этим взятием ворот, потребовал видеопросмотр. Однако судьи, после дательного его изучения справедливо решили, что никаких помех вратарю во время взятия ворот не было. «Чистый» гол! — и счет 2:0.

Сибиряки пару раз провели хорошие позиционные атаки. Чего стоит голевой момент, когда на ударной позиции оказался Рид Буше! Канадцу не хватило точности после кроссовой диагонали от партнера по команде. Но момент был очень острый. Но в целом, «ястребы» были бледной тенью самих себя.

Во втором периоде они чуть оживились, расправив крылья. И все же этот отрезок матча остался за хозяевами. Они больше атаковали, чаще гостили в чужой зоне, нанесли больше бросков в створ ворот. Вот только воплотить свои моменты в заброшенные шайбы долгое время не могла ни та, ни другая команда.

Хотя Макс Шабанов имел прекрасную возможность увеличить отрыв в счете, но буллит исполнил не лучшим образом — Илья Проскуряков выиграл дуэль. Мгновением позже почти в аналогичной ситуации не реализовал выход «1 в 0» Владимир Ткачев. А уже ближе к концу периода «черно-белые» добились своего, забив в формате «5×4». Классный кистевой бросок исполнил Виталий Кравцов, а Александр Кадейкин на «пятаке» подставил клюшку — 3:0. Он же спустя три с небольшим минуты оформил «дубль». Под занавес периода гости отыграли одну шайбу благодаря усилиям Ильи Рейнгардта.

В третьем периоде «черно-белые» играли по счету, сохраняя достигнутое преимущество. Гости владели игровым преимуществом, в два раза нанесли больше бросков по воротам. Один из них завершился взятием ворот, шайбу снова забросил Рейнгардт. В концовке омичи заменили голкипера на шестого полевого игрока, но дивидендов это не принесло. 4:2 — уверенная победа «Трактора».

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 27 сентября. «Трактор» (Челябинск) — «Авангард» (Омск) — 4:2 (2:0, 2:1, 0:1).

1:0 — Владимир Ткачев (Илья Карпухин, Алексей Рыкманов), 04:55 (5×5).

2:0 — Артем Шварев (Андрей Светлаков, Максим Шабанов), 05:55 (5×4).

3:0 — Александр Кадейкин (Виталий Кравцов, Стивен Кэмпфер), 31:12 (5×4).

4:0 — Александр Кадейкин (Виталий Кравцов, Стивен Кэмпфер), 35:51 (5×5).

4:1 — Илья Рейнгардт (Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов), 39:18 (5×5).

4:2 — Илья Рейнгардт (Александр Яремчук, Павел Коледов), 58:33 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Александр Кадейкин («Трактор»)

Форвард челябинского клуба разбушевался. На старте сезона у него не было результативных очков, а теперь — 4 заброшенных шайбы в 2 последних матчах. Сегодня в его активе «дубль».

Виталий Кравцов («Трактор»)

Оформил ассистентский «дубль», был на льду одним из самых активных игроков. Набирает очки в трех матчах подряд.

Илья Рейнгардт («Авангард»)

Лучший хоккеист в составе омичей. Едва не вернул команду в игру, стал автором двух заброшенных шайб.

Хоккейный клуб «Трактор» завершил домашнюю серию из четырех матчах, добившись 50-процентного результата: 2 победы и 2 поражения. Впереди у челябинской команды серия из трех игр на выезде: «черно-белым» предстоит сыграть в Москве со «Спартаком», «Динамо» и ЦСКА.

Фото: Дмитрий Сопильняк (ИА «Первое областное») и пресс-служба ХК «Трактор». Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).