Хоккейный клуб «Трактор» выбил «Динамо» из борьбы за Кубок Гагарина

Челябинцы выиграли матч 5:4, а вместе с ним и серию 4-0 в плей-офф

Хоккеисты челябинского «Трактора» уверенно прошли московское «Динамо» в серии плей-офф Кубка Гагарина. Сегодня, 22 марта, «черно-белые» одержали четвертую победу подряд над «бело-голубыми», выиграв со счетом 5:4. Это первая в истории клуба «Трактор» победа над столичным «Динамо» в плей-офф чемпионатов России, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Главные события в матче произошли в первом периоде. Хотя стартовая пятиминутка не предвещало огненной развязке. Обе команды очень осторожно начали встречу, стараясь предельно аккуратно сыграть в обороне и не допускать ошибок. Лишь чуть погодя гости предприняли первую попытку обострить игру. В одной из смен «бело-голубые» на две минуты зажали челябинцев в своей зоне.

И то, что именно москвичи открыли счет не было сюрприза. «Бело-голубые» реализовали большинство, а автором заброшенной шайбы стал Седрик Пакетт. Знал бы он, что своими действиями только раззадорил соперника — канадский форвард гостей не стал бы этого делать. Хозяева тут же перестроились и обрушили шквал атак на ворота соперника. Сначала Чарльз Робинсон, а затем и Данил Юртайкин забросили по голу — и теперь уже «Трактор» впереди 2:1.





Челябинцы и не думали ослабевать хватку. Под занавес периода им удалось еще дважды зажечь красный свет за воротами гостей. Антон Бурдасов и Джек Родуолд сделали счет 4:1! Это был нокдаун. Любопытно, что «черно-белые» действовали очень рационально и эффективно. За период они нанесли 10 бросков в створ ворот соперника, четыре из них стали результативными.

Эмоции немного улеглись во втором отрезке матча. «Трактор» слегка сбавил обороты, а «бело-голубые» хоть и владели территориальным преимуществом, извлекли из этого немного пользы. Динамовцы забили-таки еще один гол в большинстве, автором которого стал Джордан Уил. Но этого было мало. Им нужно было существенно добавлять в третьем периоде.





Они и добавили. В середине периода они сократили разрыв в счете до минимума. И вновь в центре внимания оказался канадский форвард гостей Джордан Уил. «Трактор» прижался к своим воротам. И лишь в редких случаях у него получалось обострять игру и напрягать голкипера соперника. Один из них завершился взятием ворот. За 5 минут до финальной сирены чудо сотворил Максим Шабанов. Получив шайбу в углу площадки, он выбежал на рандеву с вратарем и в противоборстве с защитником сумел-таки забить.

5:3, но это было еще не все. Сняв вратаря на шестого полевого игрока, динамовцы смогли снова сократить отставание в счете до минимума. Произошло это за полминуты до финальной сирены. «Трактор» удержал победный счет, а вместе с этим и выиграл серию.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. Кубок Гагарина. Четвертьфинал.

22 марта. «Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Москва) — 5:4 (4:1, 0:1, 1:2).

Шайбы забросили:

0:1 — Седрик Пакетт (Никита Гусев, Бреннан Менелл), 08:25 (5×4).

1:1 — Чарльз Робинсон (Илья Карпухин, Михаил Котляревский), 10:55 (5×5).

2:1 — Данил Юртайкин (Владимир Ткачев), 12:57 (5×5).

3:1 — Антон Бурдасов (Семен Дер-Аргучинцев), 16:53 (5×4).

4:1 — Джек Родуолд (Альберт Яруллин), 19:11 (5×4).

4:2 — Джордан Уил (Никита Гусев, Бреннан Менелл), 25:02 (5×4).

4:3 — Джордан Уил (Никита Гусев, Даниил Пыленков), 49:48 (5×5).

5:3 — Максим Шабанов (Илья Карпухин), 54:56 (5×5).

5:4 — Эрик О’Дел (Джордан Уил), 59:30 (6×5).

Счет в серии: 4-0.





Хоккеисты «Трактора» впервые в своей истории победили «Динамо» в плей-офф чемпионатов России. Ранее челябинцы четыре раза встречались с «бело-голубыми» в играх на выбывание и каждый раз уходили с площадки проигравшими. В этот раз — «сухая» и безоговорочная победа. Наша команда в полуфинале Кубка Гагарина сразится с победителем пары «Локомотив» vs «Авангард».