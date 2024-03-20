Хоккейный клуб «Трактор» в третий раз подряд выиграл у московского «Динамо»

Челябинская команда ведет в серии 3-0 в плей-офф Кубка Гагарина

Хоккеисты челябинского «Трактора» в третий раз подряд одержали победу над столичным «Динамо» в плей-офф Кубка Гагарина. Сегодня, 20 марта, южноуральцы выиграли на своей площадке и сделали счет 3-0 в противостоянии с москвичами в плей-офф Кубка Гагарина. Победную шайбу у «черно-белых» забросил Михаил Котляревский, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

После двух огненных матчей в Москве хоккейные болельщики вправе были ожидать подобного шоу в Челябинске. Но в первые минуты матча ничего подобного не было. Столичное «Динамо», которое действовало на своем льду с позиции силы, в этот раз изменило себе. Хоккеисты из Москвы стали действовать вторым номером, как будто приглашая соперников: «Давайте, теперь вы атакуйте, ваша очередь».

Но такие расклады не входили в планы «Трактора». В итоге первый период превратился в войну за территорию. Обе команды предельно аккуратно и осторожно действовали в обороне, стараясь не допускать ошибок. Лишь в конце стартового отрезка гостям удалось-таки открыть счет в матче, автором заброшенной шайбы стал Джордан Уил.

Достойный ответ «Трактор» сделал в начале второго периода. Сначала Антон Бурдасов, а затем Семен Дер-Аргучинцев зажгли красный свет за воротами соперника. И теперь уже «черно-белые» впереди — 2:1. Гости сравняли счет не сразу. Им понадобилось около 6 минут для того, чтобы восстановить равновесие благодаря усилиям Артема Ильенко.

Исход противостояния решался в третьем периоде. В нем индивидуальным мастерством блеснул Михаил Котляревский. Реактивный форвард «черно-белых» прорвался в своем стиле по флангу и нанес точный бросок в угол ворот соперника. Голкипер «бело-голубых» Максим Моторыгин был бессилен — 3:2.

Спустя некоторое время автор заброшенной шайбы был заботливо усажен на скамейку для штрафников. Однако партнеры Котляревского сделали свое дело четко: не дали соперникам забить, а затем и отодвинули игру от своих ворот. Как ни старались москвичи выровнять положение, сделать это им не удалось.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. Кубок Гагарина. Четвертьфинал.

20 марта. «Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Москва) — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Джордан Уилл (Никита Гусев), 15:19 (5×5).

1:1 — Антон Бурдасов (Семен Дер-Аргучинцев), 22:20 (5×5).

2:1 — Семен Дер-Аргучинцев (Альберт Яруллин, Антон Бурдасов), 25:48 (5×4).

2:2 — Артем Ильенко (Павел Кудрявцев, Бреннан Менелл), 31:51 (4×4).

3:2 — Михаил Котляревский, 45:23 (5×5).

Счет в серии: 3-0.

Послезавтра, 22 марта, команды сыграют четвертый матч серии. Игра снова пройдет в челябинской арене «Трактор». И она может стать последней для столичного клуба.

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