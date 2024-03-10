Футбольный клуб «Челябинск» одержал вторую победу подряд во Второй лиге А

На своем поле он выиграл у липецкого «Металлурга» со счетом 1:0

Сегодня, 10 марта, одержали вторую победу подряд во Второй лиге А футболисты клуба «Челябинск». На стадионе «Центральный» подопечные Виталия Панова выиграли у липецкого «Металлурга» благодаря точному удару Никиты Мацхарашвили. Южноуральская команда на старте весенней части сезона показала максимальный результат и возглавила турнирную таблицу в группе «Золото», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Главный тренер ФК «Челябинск» Виталий Панов не стал менять победный состав, произведя лишь одну замену в сравнении с предыдущим матчем с «Родиной-2». Так, под нападающими с первых минут начал игру Ян Казаев, сменивший на этой позиции Никиту Мацхарашвили.

Уже в дебюте хорошую позиционную атаку провели. Ее логическим завершением стал удар головой Валерия Горбачика после навеса Виктора Курышева. Увы, удар получился не сильным и не таил угрозы для голкипера гостей.

А на 9-й минуте белорусский форвард «Челябинска» имел реальнейшую возможность открыть счет в матче. Валерий Горбачик с близкого расстояния играл на добивании, однако голкипер гостей Александр Кобзев.

«Металлург» первое время вынужден был обороняться, однако к 15-й минуте осмелел и наконец-таки начал наведываться на половину поля соперника. Чего стоит только затяжная позиционная атака липчан, в ходе которой игроки гостей сделали около 40-45 передач друг другу. Причем, в непосредственной близости от штрафной хозяев.

На 18-й минуте челябинцы создали еще один супермомент. Едва не сработал хитрый маневр главного тренера команды Виталия Панова. Еще в первом матче можно было увидеть то, как по ходу игры периодически менялись флангами атакующие вингеры ФК «Челябинск» Александр Носов и Акмаль Бахтияров. Вот и сейчас первый ушел на правый фланг и сделал отличный навес на угол вратарской соперника. Увы, второй момент запорол, не сумев должным образом подстроиться под мяч и направить его в ворота.

Под занавес тайма хозяева сподобились и еще на один острый выпад. Активный левый фланг снова показал, что может решать эпизоды. В этот раз Александр Носов выкатил передачу под удар Яну Казаеву. Но у того удар из выгодной позиции откровенно не получился. 0:0 — в целом неплохая игра при тотальном превосходстве хозяев.

Не изменился характер матча и после перерыва. Преимущество хозяев было подавляющим, гостям не удавалось зацепиться за мяч и организовать контратаку. Ключевые события произошли во второй половине тайма. На 65-й минуте о себе Алексей Померко. Метров с 20 он приложился с лета отскочившему мячу. Увы, гол-шедевр не получился — мяч пролетел в 2-3 метрах выше ворот.

На 69-й минуте ФК «Челябинск» забил-таки гол. Однако судья отменил взятие ворот, зафиксировав офсайд. Но напряжение нарастало. Три минуты спустя каким-то непостижимым образом не забил гол Валерий Горбачик. Вроде и сделал он все хорошо: принял мяч после флангового навеса, обработал его и пробил, но умудрился с двух метров попасть в голкипера гостей.

И все же хозяева добились своего. На 72-й минуте вышедший на замену Никита Мацхарашвили открыл счет в матче. Он хлестко пробил метров с 25 — мяч слегка срикошетил и от Романа Войделя «запрыгнул» за шиворот голкипера Александра Кобзева — 1:0!

Удивительно, но пропущенный мяч никак не отразился на действиях гостей. Они просто не могли забрать инициативу в свои руки — центр поля был полностью за челябинцами. Скорее, наша команда могла увеличить преимущество в счете, чем соперники могли его сравнять. Лишь в самой концовкет липчане нашли в себе силы на финальный штурм, но он успехом не увенчался.

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига А. Группа «Золото». 2-й тур.

10 марта. ФК «Челябинск» — «Металлург» (Липецк) — 1:0

Гол: Никита Мацхарашвили, 72 (1:0).

1:0 — в нашу пользу, ФК «Челябинск» одержал вторую победу в двух матчах на старте весенней части сезона-2023/2024 во Второй лиге А. В следующем туре наша команда сыграет с ФК «Краснодар-2» на выезде. Игра состоится 18 марта.