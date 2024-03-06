Хоккеисты «Трактора» уступили «Салавату Юлаеву» в четвертом матче серии Кубка Гагарина

В противостоянии клубов Челябинска и Уфы теперь ничья — 2‑2

Хоккейный клуб «Трактор» не смог закрепить успех в четвертом матче с «Салаватом Юлаевым» в серии плей-офф Кубка Гагарина. Челябинская команда уступила на своем льду со счетом 2:3, а счет в серии сравнялся — 2‑2. В прошедшем матче вновь произошло несколько кулачных поединков, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Четвертый поединок серии из-за дисквалификации пропускал Чарльз Робинсон. В первом звене его заменил Джек Родуолд. В тройку к Никите Сошникову и Михаилу Котляревскому был отряжен Данил Юртайкин.

Уже в самом начале высокий градус игры был подогрет новым кулачным поединком. На этот раз схлестнулись и выяснили отношения защитники Сергей Телегин и Григорий Панин. Оба проявили в полной мере свои боксерские навыки, но в целом свой кулачный поединок завершили вничью. Хозяева льда были активней в первом отрезке матча и заслуженно добились того, что открыли счет в игре. Вывел «черно-белых» вперед Михаил Котляревский.

На старте второй трети поединка Иван Дроздов восстановил равенство. На экваторе матча Антон Бурдасов точно бросил мимо Александра Самонова. Ассистировал ему Джек Родуолд, который выиграл «точку» у своего визави. Минимальное преимущество «черно-белых» по итогам двух периодов.

В заключительном периоде уфимцы дважды реализовали большинство. Отличились Джошуа Ливо и Иван Дроздов. «Салават Юлаев» взял верх. Состоялись и два кулачных поединка, в которых Евгений Тимкин в одну калитку вынес Альберта Яруллина, а Николя Мелош по очкам выиграл у Ильи Карпухина.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. Кубок Гагарина. 1/8 финала

6 марта. «Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 (1:0, 1:1, 0:2).

Шайбы забросили:

1:0 — Михаил Котляревский (Данил Юртайкин), 15:45 (5×5).

1:1 — Иван Дроздов (Григорий Панин), 23:46 (5×5).

2:1 — Антон Бурдасов (Джек Родуолд), 29:47 (5×5).

2:2 — Джош Ливо (Александр Хмелевски, Иван Дроздов), 48:51 (5×4).

2:3 — Иван Дроздов (Александр Хмелевски, Джош Ливо), 57:49 (5×4).

Счет в серии: 2-2.

Уфимский «Салават Юлаев» сравнял счет в серии с «Трактором» — 2‑2. Теперь командам предстоит сыграть пятый матч в Уфе. Он состоится 8 марта. Напомним, что победитель противостояния определится в серии до четырех побед.