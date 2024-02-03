Хоккеисты «Трактора» уступили «Ак Барсу» и прервали свою серию побед в КХЛ

Челябинский клуб проиграл на своей площадке казанскому клубу со счетом 1:4

Сегодня, 3 февраля, в чемпионате КХЛ прервалась пятиматчевая победная серия хоккейного клуба «Трактор». Челябинцы на своей площадке уступили казанскому «Ак Барсу» со счетом 1:4. Единственную шайбу у «черно-белых» забросил капитан команды Сергей Калинин, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Трактор» хорошо начал матч, переигрывал соперника в скорости, чаще гостили в чужой зоне. В одном из эпизодов гостей спасла штанга. Однако казанцы проводили опасные контрвыпады. Один из них завершился взятием ворот. Автором заброшенной шайбы стал форвард «барсов» Никита Дыняк.

В дебюте второго периода напомнил о себе Александр Радулов. Ему почему-то почти всегда удаются матчи с челябинцами. И здесь он стал одним из героев матча, оформив дубль. Впрочем, игра подопечных Алексея Заварухина смотрелась. И гол капитана Сергея Калинина выглядел логичным. Но затем гости забили нелогичный гол, смазав впечатление от игры «черно-белых» во втором отрезке матча. На сей раз отличился Семен Кошелев, сделав счет 1:3.

В заключительном периоде «черно-белые» постарались отыграть отставание. В одном из эпизодов Виталий Кравцов попал в штангу. На закате игры Алексей Заварухин заменил Зака Фукале на шестого полевого игрока. Но в этот раз финальный штурм дивидендов не принес. Александр Радулов поставил точку в поединке, поразив пустые ворота.

В следующем матче «Трактор» сыграет в гостях 6 февраля с нижегородским «Торпедо», а 8 февраля снова сразится с «Ак Барсом», но уже в Казани.