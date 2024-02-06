Хоккеист Джек Родуолд забросил первую шайбу за «Трактор» в чемпионате КХЛ

Однако она не помогла челябинцам одержать победу над «Торпедо»

Сегодня, 6 февраля, хоккеисты челябинского «Трактора» в матче чемпионата КХЛ уступили в гостях нижегородскому «Торпедо». Единственную шайбу в составе «черно-белых» забросил канадский форвард Джек Родуолд. Она стала первой для хоккеиста за челябинский клуб, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Первый период порадовал зрителей остроатакующим и открытым хоккеем. Обе команды создали множество опасных моментов. Но блестяще на последнем рубеже действовали вратари. В каких-то моментах форвардам просто не везло в завершающей стадии атак. Стартовый отрезок матча завершился нулевой ничьей, но скучать любителям хоккея не приходилось.

После перерыва хозяева льда забили быстрый гол. Им удалась быстрая трехходовка, в которой важную роль сыграл Игорь Ларионов-младший. Сын главного тренера команды прорвался по флангу, выждал паузу и выдал хороший пас в центр — Владислав Фирстов в касание переадресовал шайбу на Егора Виноградова, который и открыл счет в матче — 1:0.

В середине второго периода нижегородцы прижали соперника к своей зоне. А чуть позже их старания вознаградились еще одной заброшенной шайбой. После грубой ошибки упавшего не вовремя на лед Артема Блажиевского убежал на рандеву с голкипером форвард хозяев Андрей Белевич. Увы, голкипер «Трактора» Сергей Мыльников был бессилен — 2:0.

Вернул челябинцев в игру на 6-й минуте третьего периода Джек Родуолд. Канадский форвард забросил первую шайбу за «Трактор», успев сыграть на добивании после классного прохода по флангу Михаила Котляревского. В концовке матча южноуральцы получили отличную возможность сравнять счет, когда получили численное преимущество. Увы, реализовать большинство не удалось, а уже в равных составах «черно-белые» пропустили в свои ворота после того, как тренерский штаб сменил вратаря на шестого полевого игрока.

«Трактор» остался на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата КХЛ в Восточной конференции. Но подняться выше четвертого места в «регулярке» уже почти невозможно — тройка лидеров, в которую вошли «Металлург», «Авангард» и «Салават Юлаев» убежала в отрыв. Важное значение приобретает предстоящий матч «Трактора» с соседом по турнирной таблице казанским «Ак Барсом». Игра состоится 8 февраля в Казани.