Хоккейный клуб «Трактор» выиграл у «Салавата Юлаева» и вышел вперед в серии плей-офф

В Кубке Гагарина команды выдали зрелищный матч в Челябинске, а победу одержали хозяева — 3:2

Зрелищный и атакующий хоккей увидели зрители в третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым». Челябинский клуб выиграл матч со счетом 3:2 и вышел вперед в серии 2-1. У хозяев заброшенными шайбами отметились Сергей Телегин, Семен Дер-Аргучинцев и Владимир Ткачев. Состоялся также и кулачный поединок с участием Чарльза Робинсона, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Матч начался очень бодро. Еще не успели все зрители занять свои места на трибунах арены «Трактор», как Сергей Телегин передал всем болельщикам горячий привет. Антон Бурдасов выдал ему шикарный пас из-за ворот и защитник «черно-белых» в касание переправил шайбу в ворота. Голкипер уфимского клуба вынужден был капитулировать — 1:0 уже спустя 27 секунд после начала матча.

Впрочем, на гостей такой стремительный ход развития событий как будто никак не повлиял. Они провели две неплохие перспективные атаки, которые могли завершаться взятием ворот. А затем получили возможность сыграть в большинстве после того, как судьи усмотрели в действиях челябинцев нарушение численного состава. Александр Хмелевски после броска Ивана Дроздова подставил клюшку с «пятака», переправив шайбу в ворота — 1:1.

А затем настал черед взять игру на себя Семену Дер-Аргучинцеву. В середине периода форвард «Трактор» сделал все сам: пошел в прессинг, перехватил шайбу, вышел на ударную позицию и точно бросил — 2:1!

Но команды и не думали останавливаться на достигнутом. В лучших традициях дворового хоккея, игра пошла лихая и без оглядки на тылы. В таком залихватском хоккее удача улыбнулась «черно-белым»: Максим Шабанов отправил в прорыв Владимира Ткачева, а тот увеличил преимущество челябинцев — 3:1! С таким счетом команды и отправились в подтрибунные помещения отдыхать, а болельщики в холл арены переводить дух и обсудить перипетии этого огненного периода.

Во втором периоде шайбу снова больше контролировали уфимцы. Они чаще гостили в чужой зоне и наносили броски по воротам Зака Фукале. Тот был в полном порядке и своими действиями вселял уверенность в действия партнеров по команде. И все же было тревожно: казалось, еще чуть-чуть и гости добьются своего.

Они и добились, но не сразу, а некоторое время спустя — в середине периода здорово все исполнил Владислав Ефремов. Форвард уфимского клуба мастерски и хитро сыграл на фланге, выдав роскошную передачу в центр на Ивана Дроздова. Тот в касание расстрелял ворота «черно-белых» — 3:2.

Шаткое преимущество в одну шайбу перед третьим периодом означало одно — «Трактору» нужно было стараться отодвинуть игру от своих ворот. Хотя бы потому, что уже в этой игре можно было убедиться, что уфимцы здорово действуют в атаке. И тут на помощь «черно-белым» пришли соперники. Челябинцы сначала получили возможность впервые сыграть в большинстве, а потом целую минуту — в формате «5 на 3». Прекрасная возможность для того, чтобы решить все в этом матче.

Увы, подопечные Алексея Заварухина таким шикарным шансом не воспользовались, а затем и вовсе оказались в меньшинстве. К счастью, наши парни выстояли. А затем еще и еще. Уже в равных составах «Салават Юлаев», прижатый к стенке, шел большими силами в атаку. Но, надо отдать должное «Трактору», игроки не прижимались к своим воротам, старались встречать соперника в средней зоне. Они выстояли и дотерпели до конца — 3:2 в матче и 2-1 в серии. Мы впереди!

Хоккей. Кубок Гагарина. Плей-офф. 1/8 финала.

4 марта. «Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:1 (3:1, 0:1, 0:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Сергей Телегин (Антон Бурдасов, Семен Дер-Аргучинцев), 00:37 (5×5).

1:1 — Александр Хмелевски (Иван Дроздов, Джош Ливо), 05:31 (5×4).

2:1 — Семен Дер-Аргучинцев (Илья Карпухин), 09:31 (5×5).

3:1 — Владимир Ткачев (Максим Шабанов, Сергей Телегин), 13:57 (5×5).

3:2 — Иван Дроздов (Владислав Ефремов, Алексей Василевский), 30:31 (5×5).

Счет в серии: 2-1.

Послезавтра, 6 марта, команды проведут четвертый матч серии. Игра пройдет в челябинской арене «Трактор». Начало — в 19:00. В прямом эфире поединок покажет телеканал ОТВ. Трансляция будет также доступна на сайте 1obl.tv.