Хоккейный клуб «Трактор» выиграл у «Нефтехимика» в первом домашнем матче сезона

Челябинцы победили нижнекамцев со счетом 3:2, а решающий гол забил Григорий Дронов

Хоккеисты челябинского «Трактора» победой над «Нефтехимиком» завершили первый домашний матч сезона-2025/2026 в чемпионате КХЛ. Сегодня, 19 сентября, «черно-белые» выиграли у нижнекамцев со счетом 3:2, а победу южноуральцам принес точный бросок Григория Дронова в третьем периоде, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Этого матча в Челябинске ждали. Очень долго, как минимум полгода. В то время, как большинство команд уже открыли сезон на своих домашних аренах, «черно-белые» вынуждены были стартовать с пяти гостевых поединков.

Вот только начали поединок наши парни не лучшим образом. Андрей Никонов нарушил правила, оставив команду в меньшинстве. Челябинцы не справились с давлением соперника, пропустив шайбу в середине 5-й минуты периода. В обороне наши ребята плохо сработали на «пятаке» — Евгению Митякину не составило труда отправить шайбу в пустой угол ворот Криса Дригера.

Впрочем, хозяева льда быстро выровняли положение. На 8-й минуте повел партнеров по команде за собой ее капитан Александр Кадейкин. Он забил «трудовой» гол, поразив ворота соперника хорошим кистевым броском — 1:1.

Во второй периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала проявил свои снайперские качества Джошуа Ливо. Он оказался самым расторопным на «пятачке». Нижнекамцы ответили точным попаданием Матвея Надворного. Но точку в матче поставили хозяева льда.

В начале третьего периода точный бросок нанес Григорий Дронов. Клуб из Татарстана так и не смог сравнять счет, хотя времени для того, чтобы избежать поражения у «Нефтехимика» было предостаточно.





Хоккей. Чемпионат КХЛ. Сезон-2024/2025. 19 сентября. «Трактор» (Челябинск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 (1:1, 1:1,1:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Евгений Митякин (Данил Юртайкин, Жан-Себастьен Ди), 04:25 (5×4).

1:1 — Александр Кадейкин, 07:31 (5×5).

2:1 — Джошуа Ливо (Андрей Светлаков), 24:02 (5×5).

2:2 — Матвей Надворный, 32:37 (5×5).

3:2 — Григорий Дронов (Андрей Светлаков, Джошуа Ливо), 44:03 (5×5).

Уже послезавтра, 21 сентября, сыграем еще один домашний матч. Соперник — московский «Спартак».

Фото: пресс-служба ХК «Трактор» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).