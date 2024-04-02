Хоккейный клуб «Трактор» потерпел поражение от «Локомотива» в Кубке Гагарина

Челябинцы уступили в первом матче серии плей-офф соперникам из Ярославля со счетом 2:5

Неудачно стартовали в полуфинале Кубка Гагарина хоккеисты челябинского «Трактора». Сегодня, 2 апреля, челябинцы уступили в гостях ярославскому «Локомотиву» со счетом 2:5. Ключевым событием матча стал эпизод во втором периоде, в котором после жесткого столкновения получил повреждение основной голкипер «черно-белых» Зак Фукале. Вратарь покинул лед, сроки его восстановления будут известны позже, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Игра «Трактора» в первом периоде обнадежила. Хотя до матча было много разговоров относительно того, могли ли игроки потерять игровой тонус из-за долгого перерыва в матчах. Челябинцы действовали быстро и активно, здорово проводили позиционные атаки и контролировали шайбу. И заброшенная шайба Чарльза Робинсона на исходе 6-й минуты выглядела логичной, она вытекала их ходы игры. Форвард «черно-белых» промчался по флангу и неотразимо бросил в дальний угол ворот — 1:0 в нашу пользу.

Приятно порадовало и то, что после заброшенной шайбы «Трактор» продолжил оказывать давление на ворота соперника. И получили шанс удвоить преимущество, получив возможность сыграть в большинстве. Но у чужих ворот ничего не создали, зато получили глупый и гол в свои ворота. Хоккеисты «Локомотива» провели контратаку, которую завершил точным броском Александр Полунин.

Эта шайба придала хозяевам уверенности в своих силах. Хоккеисты «Локомотива» осмелели, стали чаще появляться в зоне «Трактора». И в самой концовке периода были вознаграждены за старания, реализовав большинство за 2 секунды до сирены.

Во втором периоде хозяева льда имели подавляющее преимущество. Ярославцы подолгу запирали челябинцев в зоне, обрушили град бросков по воротам. А затем случился ключевой эпизод в матче. Форвард хозяев Максим Шалунов пошел на обострение, стараясь выбить шайбу, но в падении сбил с ног вратаря «Трактора». Контакт получился жесткий, голкипер челябинцев вынужден был покинуть лед, а вместо на него место в воротах занял Сергей Мыльников.





Не прошло и двух минут, а бэкап «черно-белых» вынужден был вынимать шайбу из своих ворот. Александр Полунин сделал счет 3:1. Минуту спустя Михаил Котляревский вернул матчу интригу, убежав в контратаку и забросил шайбу в меньшинстве — 3:2.

Увы, на этом подвиги «Трактора» закончились. В конце второго периода Павел Красковский снова увеличил преимущество в счете хозяев, а в начале третьего периода Александр Елесин с острого угла умудрился пробить Сергея Мыльникова — 5:2. «Трактор» старался спасти матч, но сделать этого не смог.

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2 апреля. «Локомотив» (Ярославль) — «Трактор» (Челябинск) — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Чарльз Робинсон (Сергей Телегин), 05:59 (5×5).

1:1 — Александр Полунин (Павел Красковский, Александр Елесин), 11:40 (4×5).

2:1 — Мартин Гернат (Андрей Сергеев, Максим Березкин), 19:58 (5×4).

3:1 — Александр Полунин (Даниил Тесанов, Павел Красковский), 36:17 (5×5).

3:2 — Михаил Котляревский (Александр Шаров), 37:17 (4×5).

4:2 — Павел Красковский (Денис Алексеев, Мартин Гернат), 38:29 (5×4).

5:2 — Александр Елесин (Денис Алексеев, Георгий Иванов), 41:15 (5×5).

Счет в серии: 1-0.

«Трактор» проиграл, а еще, возможно, потерял основного своего голкипера. Надолго ли выбыл из строя Зак Фукале — неизвестно, будем ждать новостей из штаба команды. Желаем нашему вратарю скорейшего выздоровления. И верим, что уже послезавтра, 4 апреля, он сможет выйти на лед и помочь своей команде во втором матче с «Локомотивом».