Чарльз Робинсон принес победу «Трактору» в матче с «Автомобилистом»

Хоккеисты челябинского клуба выиграли уральское дерби со счетом 2:0

Хоккейный клуб «Трактор» одержал непростую победу над «Автомобилистом» в шестом матче уральского дерби в чемпионате КХЛ. Сегодня, 5 января, челябинская команда на своем льду выиграла со счетом 2:0. Победную шайбу за две минуты до финальной сирены забросил форвард Чарльз Робинсон, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Сегодняшняя игра между командами стала уже шестой в текущем чемпионате КХЛ. И именно в ней определялась та, которая в уральском дерби завоюет неофициальный титул «Царя горы». Автомобилист к этому поединку вел в серии 3-2. Но если учесть, что разница шайб в противостоянии была 15:15, то победитель этого матча выигрывал серию (челябинцам при этом нужно было это делать в основное время).

Впрочем, все эти неофициальные титулы вряд ли кого-то могли волновать. Куда важнее командам было набирать столь необходимые очки, находить свою игру. Тем более что с этим у челябинского «Трактора» в последних матчах возникают проблемы. Наши парни очень уж невнятно провели предыдущий поединок с «Амуром», уступив аутсайдеру лиги в овертайме на своем же льду. Непонятно было, чего стоило ожидать от «черно-белых» в матче с куда более серьезным соперником.

Первый период лишь подтвердил опасения, что «Трактор» находится в игровом кризисе. Хозяева льда провели стартовый отрезок матча из рук вон плохо. Не прошло и двух минут, как гости создали первый опаснейший момент у ворот «черно-белых». На ударной позиции у них оказался Ник Меркли. К счастью, Зак Фукале успел переместиться и нейтрализовать бросок форварда гостей.

Пару минут спустя снова стало горячо у ворот «черно-белых». Брукс Мэйсек с помощью Максима Денежкина вылез на «пятак». Голкипер «Трактора» снова был на высоте, но помог ему нейтрализовать угрозу защитник Арсений Коромыслов. Правда, сделал он это ценой удаления.

Спецбригада «Автомобилиста» в большинстве сыграла здорово, создав пару-тройку опаснейших моментов у ворот «Трактора». В одном из эпизодов Даррен Дитц попал в штангу. Челябинцам пришлось очень непросто, но ребята выстояли. Лишь только после этого им удалось организовать несколько неплохих позиционных атак. Причем, наиболее активно у них действовало номинально четвертое звено Жарков — Почивалов — Рыков.

Куда лучше «Трактор» провел второй период. Уже в его дебюте «черно-белые» получили возможность впервые в матче сыграть в большинстве. Челябинцы за две минуты создали три хороших голевых момента, однако шайба в створ ворот не шла. Уже при игре в равных составах хозяева льда еще пару раз угрожали воротам соперника. В одном из них Василий Глотов попал в штангу.

Что касается хоккеистов «Автомобилиста», то на фоне активной игры соперника они несколько сникли. Хотя и могли открывать счет в матче, когда Даррен Дитц дважды опасно бросал с «пятака». Хороший момент был в контратаке и у Семена Кизимова... Игра смотрелась, держала зрителей в напряжении. Вот только заброшенных шайб по итогам двух периодов они так и не увидели. Хотя в концовке периода у обеих команд был прекрасный шанс открыть счет в матче. Но Виталий Кравцов и Стефан Да Коста буллиты не реализовали.

Жарко на льду стало в третьем периоде, когда что-то не поделили между собой Джесси Блэкер и Владимир Жарков. Судья их наказал обоюдным удалением, а уже в следующей смене нарушил правила Арсений Коромыслов. Таким образом «Трактор» вынужден был полторы минуты играть в формате «3×4». Челябинцев вновь выручил Зак Фукале. Особенно классным получился его сэйв, когда с острого угла опасно бросал Брукс Мэйсек. Выручила голкипера «Трактора» и штанга после выстрела со средней дистанции Анатолия Голышева.

Челябинцы выровняли игру ближе к середине периода. Им удалась парочка неплохих позиционных атак, а еще едва не реализовали выход «2 в 1» Владимир Жарков и Александр Рыков. В ответ хоккеисты «Автомобилиста» организовали контрвыпад, после которого шайба снова угодила в штангу.

Игра медленно катилась к нулевой ничьей. Хоккеисты «Трактора» уже ее контролировали, были ближе к успеху. И логично, что именно они забросили шайбу за 2 с небольшим минуты до финальной сирены. После броска Стивена Кэмпфера американский форвард «черно-белых» Чарльз Робинсон подставил клюшку, переправив шайбу в ворота — 1:0!

Тренерский штаб «Автомобилиста» запросил видеоповтор эпизода, посчитав, что форвард «Трактора» нарушил правила. Судьи его не удовлетворили — чистый гол! Таким образом, наша команда еще и получила возможность завершить матч, играя в большинстве. Точку в поединке поставил Стивен Кэмпфер, который отправил шайбу уже в пустые ворота — 2:0!

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 5 января. «Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Чарльз Робинсон (Стивен Кэмпфер, Арсений Коромыслов), 57:43 (5×5).

2:0 — Стивен Кэмпфер, 59:14 (пв).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Зак Фукале («Трактор»)

Совершил несколько эффектных спасений, набрал в итоге 25 сэйвов. Однозначно лучший игрок матча!

Стивен Кэмпфер («Трактор»)

Именно его бросок привел к взятию ворот. Он же и поставил точку в матче, забросив шайбу в пустые ворота. Грубых ошибок в обороне не допустил.

Евгений Аликин («Автомобилист»)

Еще один герой поединка. Но имел чуть меньше работы, чем его коллега по амплуа. Тем не менее, также несколько раз спас команду от гола.

Хоккеисты «Трактора» выиграли заключительный матч уральского дерби, вырвали эту победу с «зубами». Следующий матч наша команда также проведет в Челябинске — уже послезавтра, 7 января, ей предстоит сыграть с тольяттинской «Ладой». После этого матча она отправится в Магнитогорск, где 21 января сразится с «Металлургом».

Фото: пресс-служба ХК «Трактор» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Материал подготовлен корреспондентом сайта 1obl.ru.