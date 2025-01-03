Гринч похитил одно очко у «Трактора» в новогодней серии матчей чемпионата КХЛ

Челябинская команда проиграла на своем льду «Амуру» в овертайме — 2:3

Хоккейный клуб «Трактор» сенсационно уступил на своей площадке главному аутсайдеру КХЛ. Сегодня, 3 января, челябинская команда в первом матче 2025 года проиграла хабаровскому «Амуру» в овертайме — 2:3. Хозяева льда вышли на лед в стилизованной форме, которую украсил зеленый Гринч. Герой книги и мультфильмов не принес «черно-белым» удачи, они потеряли одно очко в игре с не самым сильным соперником.

Хоккеисты «Трактора» вышли на матч в стилизованной форме — их черные джерси на груди украсил не традиционный логотип в виде белого медведя, а зеленого злобного рождественского Гринча.

Вот только начали поединок челябинцы как-то очень уж миролюбиво — в первую 5-минутку гости действовали в атаке острее. Уже в самом дебюте они едва не открыли счет, когда Алекс Гальченюк легко на замахе обыграл Сергея Телегина, выкатившись на рандеву с Сергеем Мыльниковым. Форвард гостей бросал с неудобной руки — голкипер «Трактора» оказался на месте.

Лишь только после этого хозяева льда взяли под контроль шайбу, стали чаще гостить в зоне соперника. И это конвертировалось в гол: Владимир Жарков воспользовался ошибкой защитника, сблизился с вратарем и в нужный момент переадресовал шайбу Денису Почивалову — тот в касание переправил ее в ворота. 1:0 — есть первый гол новобранца за «Трактор»!

В первом периоде челябинцы больше времени провели в атаке, нанесли больше бросков в створ ворот. Но по голевым моментам «Амур» не уступил уж точно: мог забивать хабаровчан в контратаке Алекс Броадхерст, однако голкипер «Трактора» спас команду от гола.

Лучше играл соперника «Трактор» и во втором периоде. Вот только увеличить счет никак не получалось. Да и «Амур» время от времени огрызался, не давал «черно-белым» перевести дух. А затем и «тигры» и вовсе сравняли счет. Им удалась хорошая позиционная атака, в которой изумительный пас исполнил Владислав Барулин. Лучший бомбардир хабаровчан Алекс Гальченюк в касание бросил — 1:1.

Впрочем, еще до ухода на перерыв «черно-белые» вышли вперед. Им удалась быстрая атака в два паса: Сергей Телегин из своей зоны выдал роскошную передачу под синюю линию на Матвея Гуськова, а тот, вкатившись в чужую зону, убрал на замахе защитника и сделал пас на Виталия Кравцова. Форвард «Трактора» мастерски разобрался с голкипером «Амура» — 2:1.

Интересно, что Матвей Гуськов в текущем чемпионате КХЛ сыграл 24 матча за московское «Динамо» и «Салават Юлаев», но баллов за результативность не набрал. А здесь две игры за челябинцев — и уже 3 (1+2) очка!

Еще более убедительное преимущество было у «черно-белых» в третьем периоде. Подопечные Бенуа Гру проводили очень много времени в зоне соперника, нанесли большое количество бросков, но цели они не достигали. «Амур», уступая в счете, должен был идти вперед. Но не мог этого сделать: уж слишком хорошо и свежо действовали хоккеисты «Трактора».

Тем не менее, редкая вылазка гостей к чужим владениям увенчалась успехом. Получивший шайбу у синей линии Александр Щемеров, недолго думая, нанес мощный щелчок. Голкипер «Трактора» Сергей Мыльников к нему оказался не готов — 2:2! Произошло это на 46-й минуте встречи. У команд было предостаточно времени на то, чтобы забить победную шайбу, но сделать это не смогли ни те, ни другие.

Зато какой шанс выиграть матч был у «Амура» в овертайме! Партнеры по команде вывели на ударную позицию Девина Броссо. Канадец умудрился не попасть в пустые ворота. Но хабаровчане добились-таки своего: точку в матче поставил Евгений Грачев — 2:3.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 3 января. «Трактор» (Челябинск) — «Амур» (Хабаровск) — 2:3 от (1:0, 1:1, 0:1, 0:1).

Шайбы забросили:

1:0 — Денис Почивалов (Владимир Жарков, Александр Рыков), 06:06 (5×5).

1:1 — Алекс Гальченюк (Владислав Барулин, Ефим Гуркин), 29:06 (5×5).

2:1 — Виталий Кравцов (Матвей Гуськов, Сергей Телегин), 35:34 (5×5).

2:2 — Александр Щемеров (Артур Гиздатуллин, Кирилл Слепец), 45:31 (5×5).

2:3 — Евгений Грачев, 62:27 (3×3).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Алекс Гальченюк («Амур»)

Пожалуй, самый активный хоккеист в составе «Амура». Лучший бомбардир команды пополнил свой снайперский счет. Постоянно держал в напряжении оборону «Трактора».

Виталий Кравцов («Трактор»)

Был в центре внимания, часто брал игру на себя, не забывая при этом выдавать классные передачи на партнеров. Ограничился лишь одной заброшенной шайбой, хотя мог забивать больше.

Матвей Гуськов («Трактор»)

Сыграл второй матч за «Трактор» и вновь не ушел со льда без набранных баллов за результативность. Теперь в его активе 3 (1+2) очка за «черно-белых». В игре с «Амуром» ассистировал Виталию Кравцову.

Следующий матч «Трактор» проведет уже послезавтра, 5 января. Наша команда в шестой раз в сезоне сыграет уральское дерби с «Автомобилистом». Счет в серии 2-3 не в нашу пользу. В прямом эфире матч покажет телеканал ОТВ. Трансляция будет также доступна на сайте 1obl.tv. Начало — в 16:00.

Фото: пресс-служба ХК «Трактор» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

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