Хоккейный клуб «Трактор» подписал контракт с защитником Виктором Антипиным

Соглашение рассчитано на один сезон

Сегодня, 8 мая, руководство хоккейного клуба «Трактор» объявило о подписании соглашения с двукратным обладателем Кубка Гагарина Виктором Антипиным. Контракт с 30-летним защитником рассчитан на один сезон. Об этом сообщили в пресс-службе ХК «Трактор».

Виктор Антипин начинал карьеру в магнитогорском «Металлурге» и выступал там до 2017 года, завоевав с южноуральцами два Кубка Гагарина. Затем хоккеист отправился в НХЛ, где выступал за «Баффало Сэйбрз», но спустя один сезон вернулся в КХЛ. Также защитник выступал за петербургский СКА, подмосковный «Витязь» и уфимский «Салават Юлаев».

«Антипин — очень опытный защитник, который умеет хорошо двигать шайбу и способен уверенно действовать при разных ситуациях на льду. После нашего разговора с Виктором мы поняли, что совместно хотим получить от этого сотрудничества. У него хватает пороху и амбиций для достижения самых высоких задач с клубом», — отметил генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

Кроме того, на счету Виктора Антипина 63 матча за первую и вторую сборные страны, в которых он набрал 18 (5+13) очков.

Добавим, что накануне в хоккейный клуб «Трактор» перешел один из лидеров магнитогорского «Металлурга». С челябинской командой контракт на один сезон подписал форвард Андрей Чибисов.

