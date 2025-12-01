Хоккейный клуб «Трактор» в равном поединке уступил «Северстали» со счетом 2:3

Челябинцы были близки к тому, чтобы совершить камбэк в третьем периоде

Хоккеисты челябинского «Трактора» после двух разгромных побед на домашнем льду уступили в первом матче выездной серии. Сегодня, 1 декабря, «черно-белые» в гостях проиграли череповецкой «Северстали» со счетом 2:3. Уступая со счетом 0:3, южноуральцы вновь едва не совершили свой фирменный камбэк, но пошли большими силами в атаку слишком поздно, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Накануне челябинцы одержали две разгромные победы на домашнем льду, выиграв у «Драконов» (9:0) и ХК «Сочи» (6:1). Но куда важнее даже не результаты команды, а то, что она заставила поверить в нее болельщикам, дала им лучик надежды. Вот только одно дело побеждать на родном льду и совсем другое — пытаться это сделать на чужой площадке. Да еще и в поединке с набравшим ход соперником. Череповецкая «Северсталь» как-то неожиданно подобралась к лидирующей группе на «Западе» и в случае успеха, могла возглавить конференцию.

В первом периоде хозяева льда действовали лучше — больше владели шайбой, гостили в зоне соперника, чаще бросали по воротам. Однако оборона «Трактора» с Савелием Шерстневым на последнем рубеже держала строй. При этом «черно-белые» не забывали проводить быстрые и острые контрвыпады.

«Северсталь» чуть поддавила наших парней в середине периода. Зато концовка осталась за «черно-белыми». Челябинцы организовали три хороших подхода к владениям соперника. Были близки к тому, чтобы открыть счет в матче Василий Глотов и Александр Кадейкин. Но самый верный момент забить упустил после сольного прохода Виталий Кравцов. В красивом стиле он обыграл защитника, но ему не хватило пространства для маневра при выходе «1 в 0».

С равными шансами на успех прошла вторая 20-минутка. Причем, ее «Трактор» прошел даже лучше, чем первую. Но пропустил дважды. И, как это часто бывает с нашей командой в этом сезоне — после грубейших ошибок в обороне. В первом случае ошибся в своей зоне форвард Владимир Жарков. Хозяева льда тут же наказали соперника — 1:0.

Вторую шайбу череповчане забивали в быстром отрыве. В этом случае не лучшим образом сыграли Сергей Телегин и прежде всего Джордан Гросс. Николай Чебыкин бросал в упор с близкого расстояния — 2:0. В концовке периода «черно-белые» впервые в матче получили возможность сыграть в большинстве. Однако сыграли наши парни в формате «5×4» не лучшим образом.

В начале третьего периода стало совсем грустно. Николай Чебыкин довел счет до крупного, расстреляв ворота после рикошета и оформил «дубль». Впрочем, надежду челябинским болельщикам вернул Виталий Кравцов. Форвард «Трактора» убежал в контратаку и мастерски переиграл голкипера хозяев Александра Самойлова — 1:3.

Казалось, сейчас начнется самое интересное: «Трактор» пойдет большими силами вперед, начнет поддавливать соперника. Но почему-то игра успокоилась. Челябинцы хоть и старались что-то придумывать в атаке, но до опасных моментов дело не доходило. Все изменилось после того, как в концовке тренерский штаб сменил вратаря на шестого полевого игрока. Затяжная атака «черно-белых» привела к тому, что шайбу с «пятака» протолкнул в ворота Михаил Григоренко.

У «Трактора» осталось еще две минуты на то, чтобы спасти матч. Сделать это не удалось. Зато в самой концовке порадовал зрителей Григорий Дронов. В течение одной атаки соперника он дважды совершил фантастические сэйвы, когда ворота «черно-белых» были пустыми.

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 1 декабря. «Северсталь» (Череповец) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 (0:0, 2:0, 1:2).

Шайбы забросили:

1:0 — Тимофей Давыдов, 26:04 (5×5).

2:0 — Николай Чебыкин (Илья Иванцов, Александр Скоренов), 31:42 (5×5).

3:0 — Николай Чебыкин (Тимофей Давыдов), 40:32 (5×5).

3:1 — Виталий Кравцов (Михаил Григоренко, Логан Дэй), 42:36 (5×5).

3:2 — Михаил Григоренко (Виталий Кравцов, Григорий Дронов), 58:33 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Николай Чебыкин («Северсталь»)

Главный герой матча: оформил дубль! Его два заброшенные шайбы решили исход матча.

Тимофей Давыдов («Северсталь»)

Открыл счет в матче, и в дальнейшем был активным на льду. Наградой стала еще результативная передача.

Виталий Кравцов («Трактор»)

Отличается в пятом матче подряд, сегодня забросил сам, а еще ассистировал партнеру.

Благодаря этой победе «Северсталь» впервые в текущем сезоне возглавила турнирную таблицу Западной конференции. Что касается «Трактора», то ему предстоит провести еще один гостевой поединок: 3 декабря челябинцы померятся силами в Казани с «Ак Барсом», после чего вернутся домой, чтобы провести три домашних матча.

Фото: пресс-служба ХК «Северсталь» (Череповец).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).