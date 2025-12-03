Экс-хоккеист «Трактора» Чарльз Робинсон объявил о завершении карьеры

34-летний форвард из США посвятит себя заботе о дочери

Бывший нападающий хоккейного клуба «Трактор» Чарльз Робинсон объявил о завершении карьеры. Игрок в соцсетях опубликовал пост, в котором поблагодарил болельщиков и своих партнеров по команде и заявил о своем решении повесить коньки на гвоздь.

«Спасибо, хоккей. Ты дал мне все, за что я должен быть благодарен. Пришло время отойти от спорта и посвятить себя семье. Всем моим бывшим товарищам по команде спасибо за то, что вы были частью моей жизни. Я буду скучать по нашей дружбе больше всего. Это не прощание, просто до свидания», — написал Робинсон в соцсети.

За «Трактор» Чарльз Робинсон провел 147 матчей и набрал 54 (32+22) очка. Вместе с командой он завоевал бронзу и серебро чемпионата КХЛ. По окончании сезона-2024/2025 американский форвард объявил о том, что вынужден покинуть Россию и Челябинск в связи с проблемами со здоровьем у своей дочери.