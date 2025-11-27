Иллюзия прорыва: почему крупная победа не решила системных проблем «Трактора»

Челябинский хоккейный клуб выдал шедевральный матч с «Драконами», но надолго ли его хватит?

Хоккейный клуб «Трактор» вчера, 25 ноября, одержал самую крупную и яркую свою победу в КХЛ, разгромив в домашнем поединке «Шанхайских драконов» со счетом 9:0. Челябинцы забрасывали шайбы в ворота соперников на любой вкус — в равных составах, большинстве и меньшинстве, в быстрых прорывах и позиционных атаках, с «пятака»… И это при невзрачном выступлении в сезоне. С чем связано такое преображение в игре команды, размышляет по горячим следам наш корреспондент.

Удивительная все-таки эта штука — хоккей! Почти три месяца «Трактор» безуспешно пытался найти свою игру, а тут его прорвало. А ведь надо было, как оказывается, сделать лишь точечные изменения в составе — усилить тренерский штаб двумя специалистами, а еще избавиться от канадского голкипера Криса Дригера. Неужели все так просто?

Разумеется, что нет. Бывают такие матчи, когда у команды получается практически все. Стоило ребятам еще в первом периоде отправить три безответные шайбы в ворота соперника, как у них как будто выросли крылья и уверенность в себе. Поэтому и летали по площадке с бешеной скоростью и получали удовольствие от игры.

При этом в кои-то веки наша команда здорово провела стартовый период, отправив в ворота соперника три безответные шайбы. И не остановилась на достигнутом во втором отрезке матча, забив еще четыре гола! На третий период командам можно было уже и не выходить — исход поединка был предрешен. Но и в этой ситуации «черно-белые» не ослабили хватку, завершили матч со счетом 9:0. Хотя могли забивать и 10, и 12, и даже 15 шайб…

Что случилось с нашими парнями и с чего это вдруг они так вдохновенно сыграли? Начнем с главного. В командных видах спорта перестановки в тренерском штабе порой играют «в плюс». И не потому, что прежний наставник был плохим, а новый — хорошим. И дело не в том, что команда «сливала» предыдущего тренера. Так бывает: «встрячка» порой приводит к удивительным метаморфозам.

Во-вторых, присоединился к «Трактору» новый тренер Евгений Корешков — знаток по игре в атаке и большинстве. На подходе еще один маститый в прошлом хоккеист, а ныне специалист по меньшинству и игре в обороне Сергей Зубов. Я лично отказываюсь верить в то, что тот же Корешков за 4—5 дней умудрился поставить команде игру в нападении. Чудес на свете не бывает. Но психологически такие изменения в тренерском штабе не могли не сказаться на ребятах и их игре.

В-третьих… А сколько можно проигрывать-то? Очевидно, что рано или поздно должен был произойти какой-то выхлоп, а ребята — выпустить пар после серии неудач. Да, рассчитывать на такой разгром было невозможно, но крупная победа должна была когда-то прийти. В ненужном месте и ненужное время оказались хоккеисты китайского клуба. А они — и это в-четвертых — откровенно провалили матч, дав сопернику возможность творить, играть как душе угодно.

Ну и да, реализация моментов у «Трактора» в этом поединке была на высоком уровне. Но отнюдь не на высочайшем. Челябинцы нанесли 87 бросков по воротам соперника (когда такое было?), из них 48 — в створ. Но вспомните, сколько наши парни не забили. Как минимум 5—6 шайб еще могли оказываться в сетке ворот «Драконов».

Интересно, что и пропустить могли, но не пропустили. В этой связи нужно отдельно похвалить Савелия Шерстнева. В своем третьем матче в КХЛ и в первом — со стартовых минут — он впервые сыграл на «ноль». А ведь соперники создали три-четыре убойных голевых момента. Но наш голкипер оказался на высоте. Почему? А потому что выбора у него не было. Крис Дригер улетел в Америку, Сергей Мыльников — на травме. А если тебе доверяют (и главное — верят в тебя!) — это добавляет уверенности. Браво, Савелий! Ты воспользовался своим шансом и партнеров по команде не подвел.

Что же дальше? Скажу честно: я не отношусь к категории тех людей, которые подвержены эмоциям. И эту победу воспринимаю со сдержанным оптимизмом. Она абсолютно ничего не гарантирует и не дает. Хоть ты 9:0 побеждай соперника, хоть 1:0… «Трактор» выдал матч-«вспышку», хоккеисты на эмоциях и кураже показали свой истинный потенциал. Но смогут ли они и в следующих матчах показывать нечто подобное?

Допускаю, что даже в игре с ХК «Сочи» такого мы не увидим. Полагаю, что «Трактор» одержит трудовую и дежурную победу. Где гарантия того, что сегодня мы увидели коренное преображение игры «черно-белых» и команда снова готова будет показывать тот хоккей, что мы видели в прошлом году?

То-то же! Нет никакой уверенности в этом. Поэтому выводы давайте делать будем чуть позже, а пока порадуемся историческому для клуба достижению. Эта игра подарила нам надежду и веру в то, что в этом сезоне еще можно пошуметь и забраться далеко в Кубке Гагарина. Еще каких-то 3—4 дня назад в это верилось с трудом, а многие болельщики преждевременно начали хоронить команду и говорить о том, что этот сезон для нее потерян…





