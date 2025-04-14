Этот «Трактор» скучать не даст — безнадежно уступал, но вновь выиграл у минского «Динамо»

Челябинская команда уступала 0:3, но вырвала победу в овертайме со счетом 4:3

Хоккеисты челябинского «Трактора» вновь заставили понервничать своих болельщиков. Во втором матче Кубка Гагарина с минским «Динамо» они уступали со счетом 0:3. Но затем вновь проявили волю и характер, выровняли положение, а в третьем периоде дожали соперника — 4:3. Счет в серии 2-0 и теперь команды проведут два следующих поединка в Минске, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В текущем плей-офф болельщики и хоккейные эксперты не раз ставили в укор «Трактору» то, что команда долго вкатывается в матч, не лучшим образом проводит первые периоды. Если так, то в сегодняшней игре «черно-белые» не заслужили в свой адрес критических стрел за действия в стартовом отрезке матча. Наши парни здорово начали матч, включив с первых минут высокие скорости. Да, опасных моментов у ворот гостей было немного, но они были!

Хороший шанс для взятия ворот был у Андрея Светлакова. Партнеры по команде отправили того в прорыв, форвард челябинцев протиснулся между двумя защитниками, сблизился с вратарем, но переиграть Василия Демченко не смог. Гол назревал. И случился он в середине периода. Логан Дэй набросил на ворота, а Александр Кадейкин, как показалось, скорректировал полет шайбы. Увы, судья взятие ворот отменил, зафиксировав блокировку.

Интересно, что тренерский штаб «Трактора» взял запрос на видеопросмотр. То есть был уверен в том, что гол был «чистым». Но судьи свое решение не поменяли, а «черно-белые» остались таким образом в меньшинстве. «Трактор» спустя некоторое время забил еще один гол, и вновь судьи отменили взятие ворот. На сей раз они посчитали, что Виталий Кравцов забивал не по правилам, то есть уже после остановки игры.

А вот «зубры» в реализации своих моментов показали высший пилотаж! За весь период они нанесли 8 бросков в створ ворот соперника, два из них достигли цели. Сначала им удалась классная контратака, которую точно завершил Николас Мелош, а спустя две минуты на добивании четко сыграл Илья Усов — 0:2 в первом отрезке матча.

Не успели все зрители занять свои места после перерыва, как минчане сделали счет 3:0. На этот раз принимал поздравления от партнеров по команде Егор Бориков. За судьбу матча стало тревожно. Вспомнился сюжет матча с «Адмиралом», когда «черно-белые» после двух периодов проигрывали 0:4...

Впрочем, до такой «пожарной» ситуации дело не дошло. В середине периода «Трактор» забил-таки гол, который судья отменить уже не имел никакого права. Точный бросок нанес Максим Шабанов — 1:3. Челябинцы на этом не остановились и выстрелили «дуплетом»: Стивен Кэмпфер и все тот же Шабанов выровняли положение. 3:3 перед стартом третьего периода. Отметим, что три шайбы «Трактор» забросил после того, как серьезно перетасовал звенья в составе тренерский штаб челябинского клуба.

В третьем отрезке матча игра чуть успокоилась. Команды словно взяли выжидательную позицию, стараясь подловить соперника на ошибке. Очень непросто пришлось «черно-белым», когда они в течение полутора минут играли в формате «3×4». Выстояли, хотя и затратили на это немало физических сил. 3:3 в основное время матча.

В дебюте овертайм «Трактор» классно разыграл комбинацию, которую точным броском завершил Никита Коростелев. Но судьи в третий раз за матч отменили взятие ворот. На сей раз они справедливо определили офсайд у Максима Шабанова.

Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала. Второй матч. 14 апреля. «Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск) — 4:3 от (0:2, 3:1, 0:0, 1:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Николас Мелош (Сэм Энэс, Илья Усов), 15:02 (5×5).

0:2 — Илья Усов (Джошуа Брукс, Виталий Пинчук), 17:04 (5×5).

0:3 — Егор Бориков (Кристофер Тирни, Даниил Липский), 21:07 (5×5).

1:3 — Максим Шабанов (Сергей Телегин, Артем Блажиевский), 29:37 (5×5).

2:3 — Стивен Кэмпфер (Владимир Ткачев, Максим Шабанов), 34:37 (5×5).

3:3 — Максим Шабанов (Григорий Дронов), 38:16 (5×5).

4:3 — Григорий Дронов (Логан Дэй), 69:57 (5×5)

Счет в серии: 2-0.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Максим Шабанов («Трактор»)

Перевернул ход матча во втором периоде, поучаствовав во всех трех заброшенных командой шайбах. В итоге набрал 3 (2+1) очка, подтвердив статус одного из лидеров клуба.

Григорий Дронов («Трактор»)

Забил победный гол-красавец! Исполнил бросок на пять баллов, попав в «паутину». Защитник «черно-белых» проводит шикарный сезон за «Трактор».

Илья Усов («Динамо» Мн)

В первом периоде дважды помог минчанам забросить шайбу. Сначала ассистировал партнеру, затем и забил гол сам.

Два матча в Челябинске получились очень непростыми для обеих команд. Хозяева ценой невероятных усилий выиграли в обоих поединках. Теперь соперники сыграют два матча в Минске, первый из которых состоится уже послезавтра, 16 апреля.

Фото: пресс-служба ХК «Трактор» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).