Хоккейный клуб «Трактор» в десятый раз подряд проиграл «Ак Барсу» в Казани

Челябинцы уступили сопернику в чемпионате КХЛ со счетом 2:3

Хоккеисты челябинского «Трактора» показали хорошую игру в матче с «Ак Барсом» в чемпионате КХЛ, но уступили сопернику со счетом 2:3. Это уже десятое поражение подряд «черно-белых» на казанском льду. Героем матча стал голкипер хозяев Тимур Билялов, отразивший 39 бросков, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Трактор» в очередной раз не смог добиться положительного результата в Казани. «Ак Барс» в девяти матчах подряд брал верх над «черно-белыми» на своем льду. И в текущем сезоне команды уже встречались между собой в столице Татарстана — 3 декабря хозяева площадки одержали победу в результативном матче со счетом 5:3.

Сегодня челябинцы сыграли здорово, особенно в первом периоде. Наши парни больше контролировали шайбу, бросали по воротам, проводили позиционные атаки. И даже голевых моментов у «черно-белых» было больше. Вот только мелкие недочеты и ошибки свели на нет все усилия наших парней в атаке.

«Трактор» гораздо лучше начал встречу, показал хорошее движение и заряженность на ворота. Уже на 5-й минуте Джошуа Ливо получил шикарную возможность открыть счет в матче, а в следующей атаке вновь оказался на ударной позиции. В обоих случаях здорово сыграл голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов. Он же оказался надежен после того, как выкатывался из-за ворот и пытался в силовой манере затащить шайбу в ворота Михаил Рольгизер.

И тут как гром среди ясного неба случился гол в наши ворота. Грубая ошибка в чужой зоне — и получите быструю контратаку. Выход «1 в 0» мастерски реализовал Александр Хмелевски. Пару минут спустя вновь Джошуа Ливо имел момент, но после его броска шайба угодила в перекладину!

В середине периода опасно бросал по воротам Логан Дэй. И тут же наши парни вновь пропустили контратаку, которую завершил точным броском Алексей Пустозеров. К счастью, гол отменили: после запроса на видеопросмотр судьи зафиксировали у казанцев офсайд. В концовке периода «Ак Барс» здорово действовал в большинстве. «Трактор» с превеликим трудом сдержал натиск соперника. При счете 1:0 команды ушли на перерыв.

И во второй 20-минутке челябинцы атаковали больше соперника. Начался период с хорошего момента с участием Андрея Никонова. Однако в ближнем бою ему не удалось переиграть голкипера казанцев. Зато в который уже раз в сезоне палочкой-выручалочкой «Трактора» стал Григорий Дронов. Он сделал то, что не удавалось сделать форвардам: нанести изумительный по силе и точности бросок, с которым вратарь казанцев не справился — 1:1.

Вот только равным счет оставался не долго. Пару минут спустя казанцы снова вышли вперед. Отскок от борта подкараулил Алексей Пустозеров — 2:1. На этот раз он забил «чистый» гол и набрал свое 50-е очко в КХЛ. В концовке периода хоккеисты «Ак Барса» упрочили преимущество, реализовав большинство.

В третьем периоде «Ак Барс» стал играть по счету. Долгое время клуб из Татарстана держал строй, однако в середине периода дважды нарушил правила, челябинцы получили возможность сыграть 50 секунд в формате «5×3». И забили-таки, сократив отставание в счете до минимума — классный кистевой бросок удался Джошуа Ливо. Практически тут же «черно-белые» могли и сравнивать счет, но шайба после броска Василия Глотова угодила в штангу.

«Трактор» продолжал давить и в равных составах. Казалось, еще чуть-чуть и соперник дрогнет. Но очень некстати получил удаление Сергей Телегин и наступательный порыв «черно-белых» ослаб. Уже сняв вратаря на шестого полевого игрока в концовке челябинцы были очень близки к тому, чтобы сравнять счет. На хорошей позиции для броска оказался Михаил Григоренко, однако форвард «Трактора» по шайбе не попал, попытался из неудобной позиции бросить, но вратарь казанцев при помощи защитников снова оказался на высоте. Увы, 3:2 — в не в нашу пользу.

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 27 декабря. «Ак Барс» (Казань) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1).

Шайбы забросили:

1:0 — Александр Хмелевски (Кирилл Семенов), 06:40 (5×5).

1:1 — Григорий Дронов (Виталий Кравцов, Василий Глотов), 23:53 (5×5).

2:1 — Алексей Пустозеров (Никита Лямкин, Никита Дыняк), 26:03 (5×5).

3:1 — Илья Сафронов (Артем Галимов, Александр Хмелевски), 36:02 (5×4).

3:2 — Джошуа Ливо (Джордан Гросс, Михаил Григоренко), 48:29 (5×3).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):





Тимур Билялов («Ак Барс»)

Один из главных героев матча, «подтащил» свою команду. В его активе в итоге 39 сэйвов.

Алексей Пустозеров («Ак Барс»)

Забросил одну шайбу, вторую не засчитали судьи после просмотра видеоповтора. Был одним из самых активных игроков на льду в составе обеих команд.

Григорий Дронов («Трактор»)

Забил гол престижа, дал команде шанс на спасение. Увы, 10-я заброшенная защитником шайба в сезоне не принесла желаемого результата.

В 2025 году «Трактору» предстоит провести еще один матч. Зато какой! В южноуральском дерби челябинцы сыграют 29 декабря в гостях с магнитогорским «Металлургом». Эту игру в прямом эфире покажет телеканал ОТВ.

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс» (Казань).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).