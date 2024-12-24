Хоккейный клуб «Трактор» уверенно разобрался с «Барысом» в Астане

Челябинская команда в третий раз в сезоне выиграла у соперников из Казахстана

Хоккеисты челябинского «Трактора» в третий раз в сезоне выиграли у «Барыса» в чемпионате КХЛ. Сегодня, 24 декабря, «черно-белые» победили соперников в Астане — 5:3. Первую шайбу в текущем турнире забросил Егор Попов, дебютный гол за челябинский клуб забил новобранец Остап Сафин, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Предыдущий матч команды проводили в Челябинске три дня назад. Там «Трактор» хоть и победил, но с превеликим трудом (3:2). Лишь в третьем периоде «черно-белые» сломили сопротивление соперника, забросив две безответные шайбы. Да и в целом игра челябинского клуба в последних матчах оставляет желать лучшего. Поэтому матч в Астане обещал быть сложным для наших ребят.

Однако этого не случилось. «Трактор» на удивление легко и просто победил у одного из аутсайдеров «Востока», затратив для этого немного усилий и сэкономив силы перед уральским дерби с «Автомобилистом».

Челябинцы почти идеально провели первый период, во-первых, выжав максимум из своих моментов и, во-вторых, не дав ничего сделать сопернику. К исходу 5-й минуты «черно-белые» открыли счет в матче благодаря классной контратаке, которую завершил точным броском Егор Попов. На нем соперники нарушили правила, однако форвард «Трактора» доиграл эпизод до конца, забросив свою первую шайбу в текущем чемпионате КХЛ — 0:1.

Не прошло и двух минут, как южноуральцы удвоили преимущество. Максим Шабанов выдал передачу на Виталия Кравцова, тому оставалось лишь не промахнуться в створ ворот: голкипер элементарно не успевал закрыть угол после быстрой двухходовки — 0:2. «Барыс» после пропущенного гола пару раз огрызнулся и даже сравнялся с соперником по количеству бросков в створ ворот (4:4), но в целом не наиграл даже на один голевой момент.

В дебюте второго периода «Трактор» организовал быстрый гол. Теперь уже Кравцов сделал все, чтобы забил Шабанов. Интересно, что в обоих случаях в ассистенты им записали Андрея Светлакова. «Барыс» снова встрепенулся, пару раз потревожив защиту «черно-белых». И даже заставил тех нарушить правила. Вот только в большинстве казахстанские «барсы» сыграли неубедительно.

Хоккеисты «Трактора» наглядно продемонстрировали астанинцам как нужно реализовывать «лишнего». Григорий Дронов бросил, а Семен Дер-Аргучинцев скорректировал полет шайбы, переправив ее в ворота. Все предельно просто и очень эффективно — 0:4! По сути, за исход матча можно было уже не переживать. Хотя в концовке периода хозяева забили-таки гол престижа. Автором заброшенной шайбы стал Станислав Бочаров — 1:4.

В заключительном периоде «Барыс» стал играть заметно лучше. Хороший шанс сократить преимущество был у Никиты Сетдинова, однако форвард «барсов» сплоховал при выходе «1 в 0». Хороший момент для взятия ворот был у того же Бочарова. Что касается «Трактора», то наши парни играли по счету: особо не напрягаясь в атаке, сохраняли победный счет. Чувствовалось, если надо — то челябинская дружина прибавит.

В середине периода команды обменялись заброшенными шайбами. Причем, первый гол за «Трактор» оформил новобранец Остап Савин. Перешедший из «Лады» форвард сам начал атаку, сделал передачу на Стивена Кэмпфера, получил от него ответный пас и точно бросил — 1:5. Правда, почти тут же хозяева ответили, красивую комбинацию завершил Кирилл Савицкий. А в самой концовке своим бывшим партнерам по команде забросил Антон Бурдасов. На этом все: 5:3 — в нашу пользу!

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 24 декабря. «Барыс» (Астана) — «Трактор» (Челябинск) — 3:5 (0:2, 1:2, 2:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Егор Попов (Никита Тертышный), 04:56 (5×5).

0:2 — Виталий Кравцов (Максим Шабанов, Андрей Светлаков), 06:36 (5×5).

0:3 — Максим Шабанов (Виталий Кравцов, Андрей Светлаков), 20:36 (5×5).

0:4 — Семен Дер-Аргучинцев (Григорий Дронов, Дилан Сикьюра), 33:55 (5×4).

1:4 — Станислав Бочаров (Виктор Антипин, Никита Сетдиков), 38:38 (5×5).

1:5 — Остап Сафин (Стивен Кэмпфер), 50:03 (5×5).

2:5 — Кирилл Савицкий (Адиль Бекетаев, Батырлан Муратов), 50:29 (5×5).

3:5 — Антон Бурдасов (Виктор Антипин, Адиль Бекетаев), 59:47 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Виталий Кравцов («Трактор»)

Забросил сам, помог это сделать партнеру по команде. Запомнился креативными действиями в атаке: обострял игру, принимал правильные решения практически в каждом эпизоде.

Максим Шабанов («Трактор»)

Также набрал 2 (1+1) очка. Хотя в концовке мог забрасывать еще одну шайбу, создав сам себе голевой момент.

Егор Попов («Трактор»)

Организовал первый гол «черно-белых», убежав в контратаку. Эта заброшенная шайба стала дебютной для форварда за «Трактор».

Выездная серия матчей «Трактора» продолжится послезавтра, 26 декабря, в Екатеринбурге. Нашу команду ждет пятая серия уральского дерби с «Автомобилистом». Счет в серии — 2-2. А если учесть, что наши северные соседи дышат челябинцам в спину, то игра будет носить важнейшее турнирное значение.

Кстати, этот матч в прямом эфире покажет телеканал ОТВ. Трансляция будет доступна на сайте 1obl.tv.

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Фото: пресс-служба ХК «Барыс» (Астана).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).