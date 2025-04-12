Хоккейный клуб «Трактор» установил два рекорда Кубка Гагарина

В матче с минским «Динамо» челябинцы забросили три шайбы за 22 секунды, а еще два гола забили с интервалом в 4 секунды

Хоккейный клуб «Трактор» одержал удивительную победу в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. В домашнем поединке с минским «Динамо» челябинцы вырвали победу благодаря фантастической концовке. Уступая в счете 1:2, «черно-белые» на последней минуте третьего периода забросили три шайбы и вырвали победу со счетом 4:2, установив два рекорда Кубка Гагарина, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Долгое время в матче команды не могли открыть счет в матче. Лишь в третьем периоде зрители увидели заброшенную шайбу. На 43-й минуте «Трактор» хоть фактически не реализовал лишнего, но прошла всего лишь секунда после окончания штрафа игрока «Динамо», а на льду был формат «пять на четыре». Автором шайбы стал Александр Кадейкин — 1:0.

Минчане взбодрились и усилили натиск. И если при удалении Артема Блажиевского удалось выстоять, но сразу после этого белорусская команда «выстрелила» дуплетом. Голы-близнецы забросили Илья Усов и Роман Горбунов — 1:2. Ну а затем было то самое чудо на льду!..

На последней минуте третьего периода «Трактор» пошел ва-банк, заменив вратаря на шестого полевого игрока. Этот шаг полностью себя оправдал. За 54 секунды до сирены шайбу забросил Максим Шабанов — 2:2. Прошло 18 секунд и «черно-белые» вышли вперед. Василий Глотов на скорости вошел в зону, оставил шайбу Виталию Кравцову, который хлестко бросил в «домик» Василию Демченко — 3:2.

Дмитрий Квартальнов принял решение прямо со вбрасывания заменить голкипера, но Артем Блажиевский воспользовался шансом и не промахнулся с красной линии — 4:2.





Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала. 1-й матч.

12 апреля. «Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск) — 4:2 (0:0, 0:0, 4:2).

Шайбы забросили:

1:0 — Александр Кадейкин (Стивен Кэмпфер, Андрей Светлаков), 42:23 (5×5).

1:1 — Илья Усов (Егор Бориков, Даниил Липский), 48:19 (5×5).

1:2 — Роман Горбунов (Вадим Мороз, Вадим Шипачев), 49:18 (5×5).

2:2 — Максим Шабанов (Владимир Ткачев, Андрей Светлаков), 59:06 (6×5).

3:2 — Виталий Кравцов (Василий Глотов), 59:24 (5×5).

4:2 — Артем Блажиевский (Чарльз Робинсон, Андрей Светлаков), 59:28 (5×5).

Счет в серии: 1-0.

Хоккейный клуб «Трактор» установил два рекорда Кубка Гагарина — забросил три шайбы за 22 секунды. Предыдущий рекорд составлял 33 секунды. Также две шайбы были заброшены с интервалом в четыре секунды. Это лучшее достижение в Кубке Гагарина и повторение рекорда КХЛ 2023 года.

Счет в серии 1-0 в нашу пользу. Следующая игра между командами состоится послезавтра, 14 апреля, в Челябинске.

Фото: Дмитрий Сопильняк (ИА «Первое областное») и пресс-служба ХК «Трактор».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).